Как в Беларусь может придти казахская нефть? По трубе и ж/д
Замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов подтвердил, что Минск обсуждает с Нур-Султаном поставки казахстанской нефти по трубе и железной дороге.
«В принципе, мы понимаем возможные маршруты доставки: это может быть использование общей системы магистральных нефтепроводов, это может быть поставка и железной дорогой», — приводит РИА Новости слова Сизова.
Он отметил, что на сегодняшний день идёт процесс подготовки межправительственного соглашения Белоруссии и Казахстана о поставке сырья.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику, и предложил России договариваться «по-человечески».
15:30 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».