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Поправки о рекламе: что хотят изменить в законах

Пакет поправок в несколько законов, которые касаются рекламы, поступили в парламент. Вот некоторые изменения, которые могут принять депутаты.

Совмин получит полномочия регулировать порядок торгов на право размещения средств рекламы не только на той недвижимости, которая принадлежит государству, но и компаниям с госдолей более 25%.

Также документ гласит, что нельзя взять, например, прицеп или ненужный автомобиль, разместить на нем рекламу и оставить на обочине в оживленном месте. В общем, имеется в виду ситуация, когда, как говорится в проекте закона, «транспортное средство не используется для перевозки людей, грузов или установленного на нем оборудования».

На целом ряде транспортных средств намерены запретить рекламу (исключения: наименование организации, товарный знак, знак обслуживания, эмблема или «иная символика»). Здесь речь идет, например, о школьных автобусах, транспортных средствах оперативного назначения, машинах инкассаторов, автомобилях для перевозки опасных грузов, машинах коммунальных и дорожных служб и т. д.

Еще в документе есть прямой запрет установки на автомобилях дополнительных световых приборов для рекламы. Проще говоря, нельзя будет поставить, к примеру, панель с «бегущей строкой».


Если поправки будут приняты, местные органы власти смогут устанавливать требования к размеру и другим техническим характеристикам средств наружной рекламы, которые размещаются на проспектах, главных улицах, площадях городов. Перечень этих улиц, проспектов и площадей устанавливается Совмином. По согласованию с Минкультуры местные органы смогут устанавливать такие же требования к рекламе на старинных зданиях, которые считаются историко-культурной ценностью.

Важно, что из закона о рекламе предлагается исключить следующее предложение:

Размещаемая (распространяемая) на территории Республики Беларусь реклама товаров, производимых на этой территории, должна изготавливаться только с привлечением организаций Республики Беларусь и (или) граждан Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами.


Другая существенная поправка убирает однозначный запрет на прерывание рекламой детских телепередач. Предлагается, что такие передачи, а также образовательные программы и детские художественные фильмы, если они длятся от 15 до 30 минут, можно прерывать рекламой непосредственно в начале и перед окончанием на периоды, не превышающие 60 секунд.

Если общая длительность передачи более 30 минут, то ее можно прерывать, как и в предыдущем случае, плюс дополнительно 1 раз в каждые 30 минут трансляции на период, не превышающий 60 секунд.

«В остальное время размещение (распространение) рекламы в таких передачах не допускается», — гласят поправки.

Естественно, законодатели хотят, чтобы это была именно детская реклама. Запрещается реклама лекарств, БАДов, лотерей и многого другого.

Это, пожалуй, самые заметные изменения. Они вступят в силу, после того как документ пройдёт 2 чтения в нижней палате, будет одобрен верхней палатой и подписан президентом. Теоретически нынешний состав парламента может успеть принять поправки. Напомним, что совсем скоро, в ноябре, пройдут выборы. Если закон примет нынешний состав, то он в любом случае вступит в силу только через полгода после официального опубликования.
Officelife.media
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