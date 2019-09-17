Поправки о рекламе: что хотят изменить в законах

Совмин получит полномочия регулировать порядок торгов на право размещения средств рекламы не только на той недвижимости, которая принадлежит государству, но и компаниям с госдолей более 25%.





Также документ гласит, что нельзя взять, например, прицеп или ненужный автомобиль, разместить на нем рекламу и оставить на обочине в оживленном месте. В общем, имеется в виду ситуация, когда, как говорится в проекте закона, «транспортное средство не используется для перевозки людей, грузов или установленного на нем оборудования».





На целом ряде транспортных средств намерены запретить рекламу (исключения: наименование организации, товарный знак, знак обслуживания, эмблема или «иная символика»). Здесь речь идет, например, о школьных автобусах, транспортных средствах оперативного назначения, машинах инкассаторов, автомобилях для перевозки опасных грузов, машинах коммунальных и дорожных служб и т. д.





Еще в документе есть прямой запрет установки на автомобилях дополнительных световых приборов для рекламы. Проще говоря, нельзя будет поставить, к примеру, панель с «бегущей строкой».









Если поправки будут приняты, местные органы власти смогут устанавливать требования к размеру и другим техническим характеристикам средств наружной рекламы, которые размещаются на проспектах, главных улицах, площадях городов. Перечень этих улиц, проспектов и площадей устанавливается Совмином. По согласованию с Минкультуры местные органы смогут устанавливать такие же требования к рекламе на старинных зданиях, которые считаются историко-культурной ценностью.





Важно, что из закона о рекламе предлагается исключить следующее предложение:





Размещаемая (распространяемая) на территории Республики Беларусь реклама товаров, производимых на этой территории, должна изготавливаться только с привлечением организаций Республики Беларусь и (или) граждан Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами.









Другая существенная поправка убирает однозначный запрет на прерывание рекламой детских телепередач. Предлагается, что такие передачи, а также образовательные программы и детские художественные фильмы, если они длятся от 15 до 30 минут, можно прерывать рекламой непосредственно в начале и перед окончанием на периоды, не превышающие 60 секунд.



