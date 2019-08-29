РОО «Перспектива» назвал ГУВД Мингорисполкома 20 адресов нелегальной торговли в Московском районе и просило «пресечь занятие незаконной предпринимательской лиц в области нелегальной торговли плодоовощной продукции». «При проведении проверки каких-либо фактов нарушения законодательства, касающихся компетенции ОВД, не выявлено», - говорится в ответе начальника управления М.Гамола.





«Перспектива» подчёркивала, что нелегальная торговля наносит ущерб экономике страны и противоречит основным принципам высказываний Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., которым неоднократно напоминается необходимость борьбы с коррупцией, неуплатой налогов и создании равных условий для всех форм хозяйствования.









Вот сама выдержка из ответа начальника управления ООП Московского района Гамола М.А:





«…сообщаю, что в ООПП Московского РУВД г.Минска, согласно Закона об обращении граждан, рассмотрено Ваше электронное обращение от 29.08.2019. При проведении проверки каких-либо фактов нарушения законодательства, касающихся компетенции ОВД, не выявлено»…





«Перспектива» испытала «легкий шок»: «нарушения действующего законодательства в виде незаконной предпринимательской деятельностью, влекущее неуплату налогов, аренду земли городу, социальных платежей — это не компетенция милиции?! Только хотелось бы напомнить о факте, когда участковый инспектор (есть данные) неоднократно подходил к легально работающим предпринимателям и убедительно просил выполнить закон, иначе будет иной разговор».





«Вместе с тем, информирую Вас, что согласно статье 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП) протоколы об административных правонарушениях за несанкционированную торговлю (часть 8 и 10 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП)) вправе составлять уполномоченные должностные лица:





городских исполнительных комитетов, администраций районов в городах (пункт 2 части 1 статьи 3.30 ПИКоАП);

органов Комитета государственного контроля (пункт 16 части 1 статьи 3.30 ПИКоАП);

налоговых органов (пункт 26 части 1 статьи 3.30 ПИКоАП);

органов Министерства торговли Республики Беларусь, управлений (отделов) торговли и услуг местных исполнительных и распорядительных органов (пункт 64 части 1 статьи 3.30 ПИКоАП)».









«Ответ написан хитро, мол не наша компетенция, но кто если не милиция должна в первую очередь екать незаконные действия по обращениям граждан и организаций, - недоумевают в «Перспективе». - Почему так вышло, что милиция Московского района города Минска прислала подобный ответ и как на такое реагировать, а также какая позиция минской исполнительной власти, РОО «Перспектива» узнает 18 сентября 2019 года во время заседания Общественно-консультативного Совета при Мингорисполкоме, который созван по инициативе нашей организации».