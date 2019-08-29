«Перспектива» указала на нелегальных торговцев. ГУВД Мингорисполкома нарушений «не выявило»
Позиция милиции повергла «Перспективу» в легкий шок. Проблема будет рассматриваться 18 сентября на заседании Общественно-консультативного Совета при Мингорисполкоме.
РОО «Перспектива» назвал ГУВД Мингорисполкома 20 адресов нелегальной торговли в Московском районе и просило «пресечь занятие незаконной предпринимательской лиц в области нелегальной торговли плодоовощной продукции». «При проведении проверки каких-либо фактов нарушения законодательства, касающихся компетенции ОВД, не выявлено», - говорится в ответе начальника управления М.Гамола.
«Перспектива» подчёркивала, что нелегальная торговля наносит ущерб экономике страны и противоречит основным принципам высказываний Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., которым неоднократно напоминается необходимость борьбы с коррупцией, неуплатой налогов и создании равных условий для всех форм хозяйствования.
Вот сама выдержка из ответа начальника управления ООП Московского района Гамола М.А:
«…сообщаю, что в ООПП Московского РУВД г.Минска, согласно Закона об обращении граждан, рассмотрено Ваше электронное обращение от 29.08.2019. При проведении проверки каких-либо фактов нарушения законодательства, касающихся компетенции ОВД, не выявлено»…
«Перспектива» испытала «легкий шок»: «нарушения действующего законодательства в виде незаконной предпринимательской деятельностью, влекущее неуплату налогов, аренду земли городу, социальных платежей — это не компетенция милиции?! Только хотелось бы напомнить о факте, когда участковый инспектор (есть данные) неоднократно подходил к легально работающим предпринимателям и убедительно просил выполнить закон, иначе будет иной разговор».
«Вместе с тем, информирую Вас, что согласно статье 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП) протоколы об административных правонарушениях за несанкционированную торговлю (часть 8 и 10 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП)) вправе составлять уполномоченные должностные лица:
городских исполнительных комитетов, администраций районов в городах (пункт 2 части 1 статьи 3.30 ПИКоАП);
органов Комитета государственного контроля (пункт 16 части 1 статьи 3.30 ПИКоАП);
налоговых органов (пункт 26 части 1 статьи 3.30 ПИКоАП);
органов Министерства торговли Республики Беларусь, управлений (отделов) торговли и услуг местных исполнительных и распорядительных органов (пункт 64 части 1 статьи 3.30 ПИКоАП)».
«Ответ написан хитро, мол не наша компетенция, но кто если не милиция должна в первую очередь екать незаконные действия по обращениям граждан и организаций, - недоумевают в «Перспективе». - Почему так вышло, что милиция Московского района города Минска прислала подобный ответ и как на такое реагировать, а также какая позиция минской исполнительной власти, РОО «Перспектива» узнает 18 сентября 2019 года во время заседания Общественно-консультативного Совета при Мингорисполкоме, который созван по инициативе нашей организации».
"Белорусский партизан"
13:38 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».