Под Минском построят «деревню гипермаркетов»
На минской кольцевой дороге уже несколько месяцев снова строят торгово-развлекательный центр «Деревня гипермаркетов», работы на котором не велись несколько лет. Завершить объект, который официально называется «Торговая галерея «Сеница», обещают в третьем-четвертом кварталах 2020 года.
Инвестиционный договор о строительстве «Деревни гипермаркетов» возле съезда с кольцевой на Казинца был подписан еще в 2010 году. Документ был заключен между БСБ Банком, швейцарской компанией Swiss Investment Century SA и Республикой Беларусь. Но из-за законодательных моментов в 2016 году финучреджению пришлось выйти из проекта и новым инвестором стала компания «Белсвиссинвест». При этом, как мы писали ранее, БСБ Банк де-факто свое присутствие в «Деревне гипермаркетов» сохранил. Продолжительное время объект был законсервированным, но весной-летом на нем активизировались работы. Так все это выглядело в августе:
По изначальной задумке автора проекта, архитектора Виктора Крамаренко, объект должен представлять собой большое здание гипермаркета и комплекс небольших домиков с бутиками. Между всем этим должны быть пешеходные улицы и даже мини-площади.
В «Белсвиссинвесте» рассказали REALTY.TUT.BY, что они планируют достроить комплекс в 3?4-м квартале 2020 года. Подробности о концепции и наполнении там пообещали рассказать позже.
Напомним, что ранее шла речь о том, чтобы разместить в «Деревне гипермаркетов» аутлет-магазины. Но от этой идеи, возможно, откажутся, говорят собеседники TUT.BY на рынке коммерческой недвижимости.
13:23 17/09/2019
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