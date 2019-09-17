Под Минском построят «деревню гипермаркетов»













Инвестиционный договор о строительстве «Деревни гипермаркетов» возле съезда с кольцевой на Казинца был подписан еще в 2010 году. Документ был заключен между БСБ Банком, швейцарской компанией Swiss Investment Century SA и Республикой Беларусь. Но из-за законодательных моментов в 2016 году финучреджению пришлось выйти из проекта и новым инвестором стала компания «Белсвиссинвест». При этом, как мы писали ранее, БСБ Банк де-факто свое присутствие в «Деревне гипермаркетов» сохранил. Продолжительное время объект был законсервированным, но весной-летом на нем активизировались работы. Так все это выглядело в августе:





По изначальной задумке автора проекта, архитектора Виктора Крамаренко, объект должен представлять собой большое здание гипермаркета и комплекс небольших домиков с бутиками. Между всем этим должны быть пешеходные улицы и даже мини-площади.









В «Белсвиссинвесте» рассказали REALTY.TUT.BY , что они планируют достроить комплекс в 3?4-м квартале 2020 года. Подробности о концепции и наполнении там пообещали рассказать позже.





Напомним, что ранее шла речь о том, чтобы разместить в «Деревне гипермаркетов» аутлет-магазины. Но от этой идеи, возможно, откажутся, говорят собеседники TUT.BY на рынке коммерческой недвижимости.