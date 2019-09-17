Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Под Минском построят «деревню гипермаркетов»

На минской кольцевой дороге уже несколько месяцев снова строят торгово-развлекательный центр «Деревня гипермаркетов», работы на котором не велись несколько лет. Завершить объект, который официально называется «Торговая галерея «Сеница», обещают в третьем-четвертом кварталах 2020 года.




Инвестиционный договор о строительстве «Деревни гипермаркетов» возле съезда с кольцевой на Казинца был подписан еще в 2010 году. Документ был заключен между БСБ Банком, швейцарской компанией Swiss Investment Century SA и Республикой Беларусь. Но из-за законодательных моментов в 2016 году финучреджению пришлось выйти из проекта и новым инвестором стала компания «Белсвиссинвест». При этом, как мы писали ранее, БСБ Банк де-факто свое присутствие в «Деревне гипермаркетов» сохранил. Продолжительное время объект был законсервированным, но весной-летом на нем активизировались работы. Так все это выглядело в августе:

По изначальной задумке автора проекта, архитектора Виктора Крамаренко, объект должен представлять собой большое здание гипермаркета и комплекс небольших домиков с бутиками. Между всем этим должны быть пешеходные улицы и даже мини-площади.


В «Белсвиссинвесте» рассказали REALTY.TUT.BY, что они планируют достроить комплекс в 3?4-м квартале 2020 года. Подробности о концепции и наполнении там пообещали рассказать позже.

Напомним, что ранее шла речь о том, чтобы разместить в «Деревне гипермаркетов» аутлет-магазины. Но от этой идеи, возможно, откажутся, говорят собеседники TUT.BY на рынке коммерческой недвижимости.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru