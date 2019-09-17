Варенье и клюкву - японцам





Чем заинтересовали быховчане японцев? «Прежде всего традиционными видами продукции. Это березовый сок в широком ассортименте и сладкая группа. Это наши ягоды – клубника, черная смородина, клюква в протертом виде, а также в виде варенья, джемов, – сообщил журналистам исполнительный директор Быховского консервно-овощесушильного завода Александр Морозов. – Надо сказать, что японцы предъявляют несколько иные требования к нашей продукции. К примеру, в этом году мы делаем специально для Японии партию с более пониженным содержанием сахара. Ведь традиционно у белорусов варенье очень сладкий продукт. Пробная партия для Японии выпущена, сертифицируется на японском рынке. И думаю, в ближайшее время, может, в конце этого или в начале следующего года сделаем первую поставку уже конкретно под заявки японских фирм».





С Японией достигнуты определенные договоренности. По словам Александра Морозова, речь, в частности, шла о поставках клубничного и смородинового варенья, клюквы, протертой с сахаром, березового сока 8 наименований, в том числе с травами – мелисса, чабрец, сбор полевой, и консервированных зеленого горошка, кукурузы. Белорусский зеленый горошек по сравнению с китайским оказался на высоте – японцы были в восторге, рассказал представитель предприятия.









Всего на Быховском консервно-овощесушильном заводе выпускается более 200 наименований продукции – торговых марок «Хозяин-Барин» и «Закатки с грядки». Продукция пользуется хорошим спросом и в Республике Беларусь, и за рубежом.





«Основные позиции на экспорт – это консервированные зеленый горошек, сахарная кукуруза, икра кабачковая и березовый сок (эти позиции занимают около 80% экспорта). Поставляем продукцию более чем в 20 стран. И география самая широкая – от Канады и до Австралии, – рассказала антикризисный управляющий предприятия Татьяна Корень. – Сотрудничаем с Национальной Академией наук и на протяжении последних трех лет у нас совместно с НАН разработано 27 новых видов продукции – это немало. В частности, в этом году разработано 6 видов новой продукции – 3 соуса для детского питания, консервированные томаты, томаты-черри и огурцы».





Компоты – россиянам





Экспорт предприятия в прошлом году составил в денежном выражении $2,5 млн. Значительная часть экспорта идет в Россию.





Интересно, что в прошлом году Быховский консервно-овощесушильный завод опробовал на российском рынке новый вид экспортной продукции. Это компоты – вишневые, персиковые и другие. Пробный эксперимент был очень успешным, особым спросом ви е компоты пользовались на севере РФ, и в этом году поставки компотов продолжились и увеличились.









Второй урожай горошка – впервые в Беларуси





Татьяна Корень поделилась еще одним достижением завода, необычным для Беларуси: «В этом году мы вырастили второй урожай зеленого горошка и приступили к его уборке. Это сделано впервые в Беларуси. Еще в этом году тоже впервые у нас выращена киргизская фасоль, позже будем ее собирать».





Александр Морозов уточнил, что до этого завод закупал киргизскую фасоль.





«В этом году провели эксперимент, и он удался. Мы вырастили такую же фасоль у себя, на территории нашего сельхозфилиала. Ценовой фактор в два раза ниже, чем если мы эту фасоль покупаем. Заложили 100 га. С 1 октября планируем выйти в поле для ее уборки. И затем будем консервировать», - сообщил он.





Древесина – на английский рынок





Быховский лесхоз в прошлом году в декабре открыл цех по производству окоренной и оцилиндрованной древесины, и практически 100% продукции цеха поставляет на внешний рынок. Как отметил директор лесхоза Виктор Кузнецов, в основном продукция идет, через посредников, на английский рынок. Там из белорусских кольев и столбов делают заборы, отгораживают выпасы для овец, земельные участки и т.д.





«Мы начали интенсивно заниматься переработкой именно мелкотоварной. низкосортной древесины. Оказалось, это очень хорошая ниша. Рентабельность некоторых видов продукции доходит до 100%. На участке бывшего аэродрома построили цех, на это ушел год. Закупили оборудование в рассрочку. Работаем в трехсменном режиме. Есть еще цех лесопиления», - рассказал Виктор Кузнецов.





По его словам, основные потребители продукции Германия, Бельгия и Прибалтика - Литва и Латвия. Туда поставляются окоренный кол, оцилиндрованная продукция разных диаметров и длины.









Форель – на рынки Беларуси и России





На форелевом хозяйстве «Лохва» с конца 2013 года реализуется инновационный проект по производству рыб ценных пород. За эти годы предприятие стало крупнейшим в сфере товарного выращивания форели, нарастило объемы производства живой рыбы со 110 тонн до 550 тонн форели в год.





У ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» в Быховском районе есть филиалы в Белыничском, Костюковичском районах и в Горках.





В прошлом году установили новое оборудование по упаковке охлажденной рыбы в модифицированной газовой среде. В 2018 году открыт новый участок по производству пищевой икры радужной форели собственного производства.





«Поставка рыбы осуществляется в Беларуси в основном в большие форматные магазины. Это поставки живой рыбы, копченой, охлажденной. Экспорт в основном идет в Россию, преимущественно охлажденной рыбы. Объем производства живой рыбы составляет 550 тонн в год», – рассказал главный инженер Дмитрий Лукашевич.





По его словам, чтобы вырастить рыбу до продажного вида – весом около 800 граммов – нужно около 8 месяцев.





Выручка от реализации продукции в прошлом году выросла на 155,5% по сравнению с 2017 годом, а экспорт – на 178%. На предприятии работает 80 человек, средняя зарплата около 860 рублей.











