Замминистра энергетики Беларуси подчеркнул, что вопросы ядерной безопасности и транспарентности являются абсолютным приоритетом для реализации белорусской ядерно-энергетической программы. При этом отечественные специалисты активно используют весь доступный мировой опыт, а на площадку АЭС регулярно допускаются зарубежные специалисты и эксперты, представители СМИ и общественных организаций.





Как отметил М. Михадюк, на текущий момент на первом блоке Белорусской АЭС осуществляются предпусковые операции, а на втором ведется монтаж технологического оборудования.





М. Михадюк напомнил, что при непосредственном участии Международного агентства по атомной энергии вопросам ядерной безопасности будет уделяться повышенное внимание, а результаты работы агентства повлияют на доверие международного сообщества к мирному атому.



