Треть потребностей республики в электроэнергии может обеспечить Белорусская АЭС
Треть потребностей республики в электроэнергии может обеспечить Белорусская АЭС. Об этом 16 сентября заявил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк на пленарном заседании 63-й сессии МАГАТЭ, сообщает БелТА.
Замминистра энергетики Беларуси подчеркнул, что вопросы ядерной безопасности и транспарентности являются абсолютным приоритетом для реализации белорусской ядерно-энергетической программы. При этом отечественные специалисты активно используют весь доступный мировой опыт, а на площадку АЭС регулярно допускаются зарубежные специалисты и эксперты, представители СМИ и общественных организаций.
Как отметил М. Михадюк, на текущий момент на первом блоке Белорусской АЭС осуществляются предпусковые операции, а на втором ведется монтаж технологического оборудования.
М. Михадюк напомнил, что при непосредственном участии Международного агентства по атомной энергии вопросам ядерной безопасности будет уделяться повышенное внимание, а результаты работы агентства повлияют на доверие международного сообщества к мирному атому.
11:19 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».