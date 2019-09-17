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Треть потребностей республики в электроэнергии может обеспечить Белорусская АЭС

Треть потребностей республики в электроэнергии может обеспечить Белорусская АЭС. Об этом 16 сентября заявил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк на пленарном заседании 63-й сессии МАГАТЭ, сообщает БелТА.

Замминистра энергетики Беларуси подчеркнул, что вопросы ядерной безопасности и транспарентности являются абсолютным приоритетом для реализации белорусской ядерно-энергетической программы. При этом отечественные специалисты активно используют весь доступный мировой опыт, а на площадку АЭС регулярно допускаются зарубежные специалисты и эксперты, представители СМИ и общественных организаций.

Как отметил М. Михадюк, на текущий момент на первом блоке Белорусской АЭС осуществляются предпусковые операции, а на втором ведется монтаж технологического оборудования.

М. Михадюк напомнил, что при непосредственном участии Международного агентства по атомной энергии вопросам ядерной безопасности будет уделяться повышенное внимание, а результаты работы агентства повлияют на доверие международного сообщества к мирному атому.
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