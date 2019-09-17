Белорусские предприятия не могут вернуть более 8 миллиардов рублей

Суммарные долги (кредиторка+кредиты и займы) отражают обязательства самих предприятий перед кредиторами. А вот дебиторка показывает, сколько задолжали покупатели продукции, работ и услуг белорусских предприятий.





По состоянию на 1 августа 2019-го общая дебиторка крупных и средних компаний составила 40,9 млрд BYN (+6,6% с начала года). Из этой суммы 19,7% обязательств были просроченными. В денежном выражении проблемная дебиторка достигла 8,070 млрд BYN (+0,8%).





Дебиторка бывает внешней и внутренней. Внешняя дебиторка — обязательства иностранцев перед белорусами, внутренняя — долги отечественных компаний. К 1 августа внешняя просроченная дебиторка составила 887,9 млрд BYN (минус 0,3%), внутренняя — 7,183 млрд BYN (+0,9%).





Доля проблемной внешней дебиторки достигла 9,1%, внутренней — 23,1%. Как видно, наиболее злостными дебиторами являются собственно белорусские предприятия.









В территориальном разрезе крупнейшие долги по просроченной дебиторке отмечались у предприятий Минска — 2,344 млрд BYN (+5,1%) и Минской области — 1,874 млрд BYN (+2,2%). По сумме внешней проблемной дебиторки первое место занимал Минск — 566,3 млн BYN (+6,9%).





Больше половины просроченной дебиторки на 1 августа формировали предприятия промышленности — 4,563 млрд BYN (минус 0,5%). Среди отраслей промышленности наибольшие объемы обязательств проблемных дебиторов накопили пищепром — 1,134 млрд BYN (+5,6%), энергетика — 1,081 млрд BYN (минус 17,6%), машиностроение — 919,7 млн BYN (+16%).





Самое плохое качество долга в промышленности было у энергетиков (49% «мусорной» дебиторки) и машиностроителей (27,6%). Характерно, что доля «плохих» обязательств перед энергетиками резко сократилась с 1 июня. Это объясняется отсрочкой и рассрочкой долгов цементных заводов за энергоносители.





Самая низкая доля просроченной дебиторки в промышленности наблюдалась по нефтепереработке (6,3%) и производству электрооборудования (7%).









Вне промышленности крупнейшие проблемные долги аккумулировала оптовая торговля — 1,027 млрд BYN (+1,5%). Доля просрочки по оптовой торговле составила 24% — практически каждый четвертый рубль.





По удельному весу проблемной дебиторки среди видов деятельности выделялись водный транспорт (52,9%) и торговля авто и мотоциклами (48,3%). Наименьшую долю «мусорных» долгов имели почтовая и курьерская деятельность (1,1%), а также гостиницы и рестораны (1,4%).



