Белорусские предприятия не могут вернуть более 8 миллиардов рублей
К концу лета компании Беларуси накопили гигантские объемы просроченных долгов дебиторов. Сайт Banki24 разбирался, кому должны больше всего денег нерадивые партнеры.
Суммарные долги (кредиторка+кредиты и займы) отражают обязательства самих предприятий перед кредиторами. А вот дебиторка показывает, сколько задолжали покупатели продукции, работ и услуг белорусских предприятий.
По состоянию на 1 августа 2019-го общая дебиторка крупных и средних компаний составила 40,9 млрд BYN (+6,6% с начала года). Из этой суммы 19,7% обязательств были просроченными. В денежном выражении проблемная дебиторка достигла 8,070 млрд BYN (+0,8%).
Дебиторка бывает внешней и внутренней. Внешняя дебиторка — обязательства иностранцев перед белорусами, внутренняя — долги отечественных компаний. К 1 августа внешняя просроченная дебиторка составила 887,9 млрд BYN (минус 0,3%), внутренняя — 7,183 млрд BYN (+0,9%).
Доля проблемной внешней дебиторки достигла 9,1%, внутренней — 23,1%. Как видно, наиболее злостными дебиторами являются собственно белорусские предприятия.
В территориальном разрезе крупнейшие долги по просроченной дебиторке отмечались у предприятий Минска — 2,344 млрд BYN (+5,1%) и Минской области — 1,874 млрд BYN (+2,2%). По сумме внешней проблемной дебиторки первое место занимал Минск — 566,3 млн BYN (+6,9%).
Больше половины просроченной дебиторки на 1 августа формировали предприятия промышленности — 4,563 млрд BYN (минус 0,5%). Среди отраслей промышленности наибольшие объемы обязательств проблемных дебиторов накопили пищепром — 1,134 млрд BYN (+5,6%), энергетика — 1,081 млрд BYN (минус 17,6%), машиностроение — 919,7 млн BYN (+16%).
Самое плохое качество долга в промышленности было у энергетиков (49% «мусорной» дебиторки) и машиностроителей (27,6%). Характерно, что доля «плохих» обязательств перед энергетиками резко сократилась с 1 июня. Это объясняется отсрочкой и рассрочкой долгов цементных заводов за энергоносители.
Самая низкая доля просроченной дебиторки в промышленности наблюдалась по нефтепереработке (6,3%) и производству электрооборудования (7%).
Вне промышленности крупнейшие проблемные долги аккумулировала оптовая торговля — 1,027 млрд BYN (+1,5%). Доля просрочки по оптовой торговле составила 24% — практически каждый четвертый рубль.
По удельному весу проблемной дебиторки среди видов деятельности выделялись водный транспорт (52,9%) и торговля авто и мотоциклами (48,3%). Наименьшую долю «мусорных» долгов имели почтовая и курьерская деятельность (1,1%), а также гостиницы и рестораны (1,4%).
10:45 17/09/2019
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