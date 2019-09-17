Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Золотовалютные резервы РБ продолжают расти благодаря подъему цен на золото

В августе текущего года международные резервные активы Беларуси увеличились на 263,1 млн. долларов, в основном, благодаря росту цен на золото на мировом рынке.

По данным Нацбанка, на 1 сентября 2019 года резервы достигли 8 891 млн. долларов США (в эквиваленте). Стоимость монетарного золота, входящего в состав резервов, выросла на 167,1 млн. долларов и достигла 2 396,9 млн. долларов. Таким образом, в августе прирост цен на этот драгоценный металл на мировом рынке обеспечил больше половины прироста резервов.

Как сообщили в Нацбанке, в августе текущего года он совместно с правительством РБ исполнили внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 550 млн. долларов. Тем не менее, резервы выросли, что произошло благодаря покупке иностранной валюты Нацбанком на Белорусской валютно-фондовой бирже, поступлению средств от продажи ими валютных облигаций, увеличение стоимости монетарного золота и поступлению иностранной валюты в бюджет.

С начала текущего года Международные резервные активы РБ выросли на 1 733,4 млн. долларов, а стоимость монетарного золота в них увеличилась на 462,2 млн. долларов.


При этом резервные активы в иностранной валюте сократились в августе по сравнению с июлем на 825,9 млн. долларов и достигли 5 052 млн. долларов. Однако прочие активы в иностранной валюте увеличились на 924,6 млн. долларов — до 931,9 млн. долларов.

В текущем году золотовалютные резервы РБ растут намного быстрее, чем ожидалось, и намного превысили запланированный на конец года показатель: в соответствие с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2019 год данные резервы на 1 января 2020 года должны составить не менее 7,1 млрд. долларов.

Однако в Национальном банке ожидают, что к концу текущего года величина резервов несколько снизится, в связи с тем, что в сентябре—декабре правительству и Нацбанку РБ предстоит выплатить около 1,5 млрд. долларов по своим валютным долгам, и эти выплаты не удастся покрыть за счет новых поступлений валюты.
Select.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru