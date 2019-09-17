Совет Евразийской экономической комиссии ввел новую систему маркировки промышленных товаров, которая начнет действовать с 1 марта 2020 года. Инициатором проекта стала Россия. В настоящее время проводится пилотный проект в отношении обуви, в котором участие принимает и Беларусь.

«На каждую пару нужно получить электронный паспорт – там должна быть информация о составе продукции, цвете, размере, производителе, сертификат, номер – большая информация, и самое сложное, что все это будет в электронном виде», – объясняет нововведение член совета РОО «Перспектива» Дмитрий Запуняко.





Оператором по маркированию в Беларуси будет издательство «Белбланковыд», представитель которого Алексей Смирнов объяснил предпринимателям, для чего Беларусь согласилась участвовать в проекте:





«В первую очередь речь шла о том, чтобы не потерять российский рынок для наших крупнейших производителей – «Марко», «Белвест» и других, а также сети – как «Мегатоп» – они тоже возят через Беларусь товары на российский рынок, поэтому Министерство налогов и сборов, как координатор в этой области, думало в первую очередь о том, чтобы сохранить экспортную составляющую для нашей страны».





ИП-шники же считают, что соглашение о маркировании товаров ставит в неравные условия белорусских и российских предпринимателей и дает пространство для серой торговли, так как предприниматели везут товар преимущественно из России, а прежде, чем товар можно будет зарегистрировать в Беларуси, российский поставщик должен снять его с оборота.









«Мы полностью зависим от Российской Федерации, как Россия будет выполнять свои условия этой электронной маркировки, будет ли она регистрировать эти товары, все ли там будет по закону», – утверждает Дмитрий Запуняко.





«Если большая Российская Федерация не может навести порядка на двух рынках Москвы, где торгуют не совсем прозрачно и законно, то как они могут распространить сложную электронную систему отслеживания товаров на страны Евразийского экономического союза?» – задается вопросом глава РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.





Предприниматели считают, что на практике возникнут проблемы с регистрацией товаров, а это означает, что условия для торговли ИП-шников станут еще жестче.







