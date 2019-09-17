В 2020 году условия работы для ИП, которые занимаются торговлей, станут еще более жесткими
«Проблема 2020» – так назвали свой форум бизнесмены. В следующем году индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей, не ждут ничего хорошего. Чего же боятся люди с предпринимательской жилкой, готовые работать и зарабатывать? Кто пилит сук, на котором держится благополучие страны?
Более 200 участников из 18 городов Беларуси – в Минске прошел форум предпринимателей «Проблема 2020 для предпринимательства», передает "Белсат".
Совет Евразийской экономической комиссии ввел новую систему маркировки промышленных товаров, которая начнет действовать с 1 марта 2020 года. Инициатором проекта стала Россия. В настоящее время проводится пилотный проект в отношении обуви, в котором участие принимает и Беларусь.
«На каждую пару нужно получить электронный паспорт – там должна быть информация о составе продукции, цвете, размере, производителе, сертификат, номер – большая информация, и самое сложное, что все это будет в электронном виде», – объясняет нововведение член совета РОО «Перспектива» Дмитрий Запуняко.
Оператором по маркированию в Беларуси будет издательство «Белбланковыд», представитель которого Алексей Смирнов объяснил предпринимателям, для чего Беларусь согласилась участвовать в проекте:
«В первую очередь речь шла о том, чтобы не потерять российский рынок для наших крупнейших производителей – «Марко», «Белвест» и других, а также сети – как «Мегатоп» – они тоже возят через Беларусь товары на российский рынок, поэтому Министерство налогов и сборов, как координатор в этой области, думало в первую очередь о том, чтобы сохранить экспортную составляющую для нашей страны».
ИП-шники же считают, что соглашение о маркировании товаров ставит в неравные условия белорусских и российских предпринимателей и дает пространство для серой торговли, так как предприниматели везут товар преимущественно из России, а прежде, чем товар можно будет зарегистрировать в Беларуси, российский поставщик должен снять его с оборота.
«Мы полностью зависим от Российской Федерации, как Россия будет выполнять свои условия этой электронной маркировки, будет ли она регистрировать эти товары, все ли там будет по закону», – утверждает Дмитрий Запуняко.
«Если большая Российская Федерация не может навести порядка на двух рынках Москвы, где торгуют не совсем прозрачно и законно, то как они могут распространить сложную электронную систему отслеживания товаров на страны Евразийского экономического союза?» – задается вопросом глава РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.
Предприниматели считают, что на практике возникнут проблемы с регистрацией товаров, а это означает, что условия для торговли ИП-шников станут еще жестче.
Ирина Дорофейчук/ИР belsat.eu
09:52 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».