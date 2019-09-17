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Нефтяные цены снижаются после взлета накануне

Вчера нефтяные цены продемонстрировали рекордный последние годы рост.

По итогам торгов 16 сентября стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures взлетела на $8,8 (14,6%) - до $69,02 за баррель.

Октябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подскочил на $8,05 (14,7%) - до $62,90 за баррель.

Сегодня цены на нефть эталонных марок опускаются. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 подешевели на $0,66 (0,96%) - до $68,36 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,86 (1,37%), до $62,04 за баррель.


В минувшие выходные беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может случиться не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup.

По словам источников, сейчас Aramco восстанавливает добычу на неактивных оффшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов Rystad Energy, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.

"Понимание того, как быстро удастся вернуть добычу на прежний уровень, изменилось, - говорит партнер Cornell Capital Энн Берри. - Поначалу казалось, что 100% мощностей можно будет восстановить относительно быстро, теперь же прогноз более консервативен".
АФН
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