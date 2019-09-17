Нефтяные цены снижаются после взлета накануне

По итогам торгов 16 сентября стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures взлетела на $8,8 (14,6%) - до $69,02 за баррель.





Октябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подскочил на $8,05 (14,7%) - до $62,90 за баррель.





Сегодня цены на нефть эталонных марок опускаются. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 подешевели на $0,66 (0,96%) - до $68,36 за баррель.





Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,86 (1,37%), до $62,04 за баррель.









В минувшие выходные беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.





Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может случиться не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup.





По словам источников, сейчас Aramco восстанавливает добычу на неактивных оффшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов Rystad Energy, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.





"Понимание того, как быстро удастся вернуть добычу на прежний уровень, изменилось, - говорит партнер Cornell Capital Энн Берри. - Поначалу казалось, что 100% мощностей можно будет восстановить относительно быстро, теперь же прогноз более консервативен".