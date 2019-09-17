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Белорусские производители цемента пытаются в суде добиться отмены украинских антидемпинговых пошлин

Окружной административный суд Киева рассматривает иски компании холдинга "Белорусская цементная компания" и импортеров ее продукции (ООО "Белбудматериалы-Украина", "Пиломатериалы-Сервис") о признании противоправным и отмене антидемпинговых пошлин в отношении импорта цемента в Украину.

Как сообщила в понедельник пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", речь идет о решении межведомственной комиссии по международной торговле Украины (МКМТ) о введении антидемпинговых пошлин в отношении клинкеров цементных и портландцемента происхождением из России, Беларуси и Молдовы.

В данном судебном процессе "Ильяшев и Партнеры" защищает интересы национальных товаропроизводителей в качестве третьих лиц - "Дикергофф Цемент Украина", "Хайдельбергцемент Украина", "Ивано-Франковскцемент" (все - ЧАО) и ПАО "Подольский Цемент" (группа компаний CRH Ukraine).

"Окружной административный суд Киева объединил иски в одно производство. Белорусским товаропроизводителем было подано заявление об обеспечении иска путем приостановления действия решения МКМТ, в удовлетворении этого заявления судом было отказано" - цитируется в сообщении старший партнер "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко.

По словам главы Ассоциации производителей цемента Украины Павла Качура, приведенным в сообщении, украинские производители полного цикла инвестируют в развитие технологий собственные средства компаний, в то время как в соседних странах модернизация мощностей происходит при активном государственном субсидировании.

По его данным, за последние 10 лет в цементной отрасли Украины реализованы крупные инвестиционные проекты, в частности, ЧАО "Ивано-Франковскцемент" вложило EUR280 млн, ПАО "Подольский Цемент" - EUR250 млн, ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" - EUR80 млн.

"Высокая ставка пошлины, установленная МКМТ, по сути, является заградительной, и подтверждает факт наличия демпингового импорта. Нарушение конкуренции, со стороны иностранных производителей, объединило украинские предприятия в борьбе за установление справедливых условий торговли, устранение ущерба, сохранение рабочих мест и инвестиций", - считает партнер, руководитель практики международной торговли "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко, представлявшая украинскую цементную отрасль в антидемпинговом расследовании.


Согласно данным Госстата, объем импорта цемента из Беларуси в первом полугодии 2019 года составил 199,5 тыс. т (на $10,5 млн), или 4,8% общего объема украинского рынка.

Как сообщалось, 21 мая 2019 года по результатам антидемпингового расследования МКМТ приняла решение о применении сроком на пять лет окончательных антидемпинговых пошлин в отношении импорта в Украину клинкеров цементных и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы.

Для портландцемента и клинкера происхождением из Беларуси размер пошлины был установлен на уровне 57,03%.
Источник: "Интерфакс"
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