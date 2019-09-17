Напомним, 15 августа около 50 рабочих из России, которые занимались монтажными работами на строящейся БелАЭС, вышли на главную площадь в Островце. Заподозрив, что их могут «кинуть», люди требовали выплатить им зарплату за два месяца, поскольку на тот момент билеты домой уже были куплены, а заработанных денег не было.





Сергей Гусев, главный инженер АО «Сезам» — компании, которая пригласила на работу в Беларусь фирму «Стройинвестпроект», пообещал ее работникам, что они к вечеру 19 августа (в крайнем случае — на следующий день) получат деньги за июнь. Работникам также обещали аванс за июль.









За июнь рабочих рассчитали. Но аванса за июль не последовало. Сергей Гусев пояснял, что «Сезам» по договору должен перевести деньги за июль «Стройинвестпроекту» 15 сентября. «Не все и от нашего желания зависит. Нашли деньги, чтобы всему персоналу выплатить командировочные и билеты купить, части персонала уже оплатили июль. Думаю, следующей неделей все закроем», — пояснял Сергей Гусев.





Но сегодня уже 16 сентября, а работники получили в среднем по 20% от июльских зарплат.





— Я и еще несколько работников, которые трудились на БелАЭС, сейчас в Новокузнецке, поехали работать на новый объект, потому что нужны деньги. Потому что за работу в Беларуси нам так и не заплатили целиком зарплату за июль ни в сроки, в которые обещал главный инженер «Сезама», ни в сроки, которые прописаны в договоре, — констатируют монтажники. — Нам авансом перевели по 20%. Из 76 тысяч российских, которые мне были должны, я получил только 14 с копейками. Товарищ, который сейчас со мной работает в Новокузнецке, даже 20% не получил. Из 72 тысяч ему дали только 5 с хвостом. «Сезам» вроде как перевел часть денег. В пятницу на прошлой неделе еще какую-то сумму, получилось 12 миллионов российских рублей. Но руководство «Стройинвестпроекта» сказало, что зарплаты нам не видать, пока «Сезам» не выплатит всю сумму. А те деньги, которые перевели, пошли на зарплаты менеджерам и другим, а не простым работягам. Н росто кинули.





Полностью расчет за июль получил один из работников Александр, который и обратился в СМИ, когда понял, что зарплату могут не дать.





— Да, я единственный, кто получил полный расчет за июль. Но за август пока нет, — рассказывает собеседник. — Мы по 8−10 дней и в августе работали.





Если придерживаться системы расчета за предыдущие месяцы, то «Сезам» должен перевести оплату за август к 15 октября.





Оперативно связаться с руководством компании «Стройинвестпроект» нам не удалось, чтобы выяснить, получат ли работники расчет.



