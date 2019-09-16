Экономист про интеграцию с Россией: будем давить польские яблоки?
Опубликованные “Коммерсантом” подробности экономической интеграции Беларуси и России вызвали бурю в белорусских СМИ и соцсетях.
фото: 360tv.ru
Ещё бы: по данным российского издания, программа экономической интеграции предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Причём частично экономическая интеграция будет на уровне Евросоюза, а в ряде аспектов — аналогична конфедеративному или даже федеративному государству, пишет euroradio.fm
А был ли документ?
Старший аналитик “Альпари” Вадим Иосуб сходу высказывает сомнения в подлинности обсуждаемого документа:
“С одной стороны, “Коммерсантъ” одно из авторитетных российских изданий, с другой — именно он ранее был замечен в различных вбросах, касаемых белорусско-российских отношений. Года два назад, когда шли достаточно острые переговоры по нефти, по газу, по формуле цены и так далее, именно на “Коммерсанте” была серия публикаций по этим вопросам, которые в будущем не подтвердились”.
В самой статье нет ни скриншота документа, полученного “Ъ” от своего источника, ни просто хотя бы одной цитаты из него.
Заместитель главного редактора газеты “Коммерсантъ” и автор текста Дмитрий Бутрин отказывается предоставить Еврорадио документ, о котором пишет. Что же, у него на это могут быть свои причины. Дмитрий признаётся, что план интеграции — более смелый, чем можно было ожидать.
“Не думаю, что этот интеграционный план буквально исполним, — считает эксперт. — Я не думаю, что эта история пройдёт ровно так, как написано. Это — очень амбициозный план, и так вообще не бывает”.
Интегрироваться за полтора года
“Даже если попытаться серьёзно отнестись к тому, что изложено в статье”, то для гармонизации Гражданского кодекса, налоговой системы, банковского регулирования обозначены абсолютно нереалистичные сроки. Продолжает Вадим Иосуб:
“Мы знаем, что когда у нас меняется один налог, то это надо бухгалтерии перекраивать свою работу, налоговая выдаёт десятки разъяснений по нюансам, как эти налоги считаются, нужно вносить изменения в программы и так далее. Это — когда нужно поменять один налог из двухсот. Но что такое — поменять всю налоговую систему? Как это будет всё реализовываться, непонятно совсем”.
Как и у Вадима Иосуба, у Дмитрия Бутрина есть вопросы к срокам реализации плана интеграции.
“Например, дорожные карты [по объединению отраслевого регулирования. — Еврорадио] должны быть подготовлены к 1 ноября 2019 года. Это удивительно, потому что это не тот срок, это так быстро не делается. Такие дорожные карты так быстро написать невозможно”.
По мнению Дмитрия Бутрина, реализация плана, о котором идёт речь, будет затянута минимум в два раза. Он напоминает, что белорусско-российские переговоры всегда имеют своеобразную окраску: стороны обещают друг другу одно, но в итоге получают гораздо меньше.
“Понятное дело, что контроль за российским “цехом” Беларусь получить не сможет. Однако участие чиновников Беларуси в принятие решений так, чтобы они их устраивали, это, видимо, и есть цель, которая будет стоять в центре переговоров. Но как это будет решено с правовой точки зрения, я тоже не понимаю”.
Объединить необъединяемое
Автор телеграм-канала “Эканоміка” обращает внимание, что унификация налогового законодательства ставит под сомнение существование белорусского Парка высоких технологий. “Введение единой политики санкций и контрсанкций означает серьёзное ухудшение отношений с европейскими и американскими заказчиками, — пишет он. — Почти полностью белорусский IT-бизнес — это аутсорс на богатых заказчиков в ЕС и США. Продуктовых компаний очень мало, они часто с потрохами продаются инвесторам на Западе”.
Вадим Иосуб также вспоминает о существовании в Беларуси проектов с льготным налогообложением:
“А как быть с нашими свободными экономическими зонами? Как быть с нашим “Великим камнем”? Как быть с нашим Парком высоких технологий?” — задаётся вопросами аналитик.
Множество различий существует также в области банковского регулирования.
“Например, у нас гарантируется возврат вкладов в любой сумме со всеми процентами, в любой валюте. В России же под страхование подпадают ограниченные суммы. Думаю, что серьёзная часть белорусских вкладчиков являются вкладчиками именно потому, что в случае чего они рассчитывают на полную гарантию. Перейди мы на “российские рельсы” — определённая часть вкладчиков из банков побежит”.
Зачем тогда это всё? И откуда спешка?
По словам Иосуба, информация, изложенная в статье, может быть отчасти придумана. Но может быть и второй вариант, достаточно стандартный для Беларуси:
“Это — когда Беларусь хочет здесь и сейчас (грубо говоря, до конца года) получить приемлемые цены на нефть, приемлемые цены на газ, получить компенсацию за “налоговый манёвр” и доступ на российский рынок, а взамен этого дать обещание и в очередной раз их заиграть”.
Пока что проект вызывает больше вопросов, чем даёт ответов.
“Гармонизация таможенного законодательства — это вообще что? Это отказ от грузинских и молдавских вин? Это отказ от европейского сыра? Это бульдозерами давить польские яблоки?”
В самой же статье сравнивается ситуация с Евросоюзом. И указывается, что это будет более тесная экономическая интеграция. Но достаточно вспомнить, что от “Союза угля и стали” до Евросоюза участники гармонизировали своё законодательство несколько десятков лет.
Михась Ильин
22:05 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».