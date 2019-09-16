Это объясняется необходимостью "всестороннего и более полного отображения информации о внесённых изменениях". После внесения изменений в документацию предприятие снова подаст документы на экологическую экспертизу.





Брестчане более полутора лет борются против строительства экологически опасного предприятия. В этом году горожан поддержал глава области Анатолий Лис, который заявил, что завод не начнёт работу, если не пройдёт все необходимые экспертизы. Позже в поддержку протестующих выступил и Александр Лукашенко.









Глава компании "АйПауэр" Виктор Лемешевский и некоторые другие сотрудники компании были задержаны по подозрению во взяточничестве.





Завод в этом году уже пытался получить положительное решение государственной экологической экспертизы, но пока безрезультатно.



