Посол: На России свет клином не сошелся: Беларусь и Казахстан могут подписать соглашение о поставках нефти к октябрю
Минск и Нур-Султан могут подписать соглашение о поставках нефти уже в октябре, сообщил посол Казахстана Аскар Бейсенбаев на пресс-конференции в понедельник.
"Мы надеемся, до приезда президента Беларуси в Казахстан с официальным визитом (планируется в октябре - Прим.)", соглашение будет подписано", - сказал Бейсенбаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, в настоящее время переговоры над соглашением ведут министерство энергетики Казахстана и белорусский концерн "Белнефтехим".
Как сообщалось, в мае президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с бывшим послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры о поставках казахстанской нефти в республику. Ертысбаев тогда сообщил, что Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита.
Посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов сообщал, что Беларусь ведет с Казахстаном переговоры о поставках не только нефти, а также о поставках и переработке нефтепродуктов на давальческих условиях.
"Уже были даны поручения (со стороны белорусского руководства - Прим.) о поставках нефтепродуктов для переработки в Беларуси на толлинговой основе. Это не только нефть, но и ряд нефтепродуктов, которые на наших предприятиях могут дорабатываться с получением продуктов более высокого качества", - сказал Ничкасов.
17:07 16/09/2019
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