"Мы надеемся, до приезда президента Беларуси в Казахстан с официальным визитом (планируется в октябре - Прим.)", соглашение будет подписано", - сказал Бейсенбаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.





По его словам, в настоящее время переговоры над соглашением ведут министерство энергетики Казахстана и белорусский концерн "Белнефтехим".





Как сообщалось, в мае президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с бывшим послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры о поставках казахстанской нефти в республику. Ертысбаев тогда сообщил, что Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита.









Посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов сообщал, что Беларусь ведет с Казахстаном переговоры о поставках не только нефти, а также о поставках и переработке нефтепродуктов на давальческих условиях.





"Уже были даны поручения (со стороны белорусского руководства - Прим.) о поставках нефтепродуктов для переработки в Беларуси на толлинговой основе. Это не только нефть, но и ряд нефтепродуктов, которые на наших предприятиях могут дорабатываться с получением продуктов более высокого качества", - сказал Ничкасов.



