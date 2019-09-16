В Беларуси введут социальный налог?

Тем более что в конце минувшей недели авторитетный состав экспертов как раз обсуждал стратегию реформирования налоговой системы.





– Жанна Казимировна, а рабочая группа, которая приступила к новому этапу совершенствования белорусского налогового законодательства, знала, что предполагается единый с Россией Налоговый кодекс?





– Честно говоря, нет. Я так понимаю, что будет выработана какая-то определенная тактика. Потому что сейчас нами анализируется новая редакция белорусского Налогового кодекса – что там можно и нужно отшлифовать. Это лишь один из этапов.





Второй этап – мы думали в отношении того, каким образом будет идти работа по снижению налоговой нагрузки, продумывали новую, скажем так, налоговую реформу.





Но сегодня я точно так же, как и многие, в интернете прочитала, что, скорее всего, есть вариант единого Налогового кодекса. Такие мысли высказывались и раньше, я слышала об этом. Значит, скорее всего, это будет третье направление нашей рабочей группы и нам придется перестроить свою работу.





Но здесь возникают определенные вопросы.









Если брать Налоговый кодекс Российской Федерации, то там есть, например, социальный налог. У нас в Беларуси в налоговую нагрузку обязательные социальные отчисления в Фонд социальной защиты населения не входят. Потому что это считается как страховая система. И эти вещи мы должны будет все очень серьезно обсудить.





– Значит, либо у нас введут социальный налог, либо в России отменят… А как вы вообще оцениваете сегодняшнюю налоговую систему в России?





– В России налоговая нагрузка ниже, чем у нас. Так что, с одной стороны, плюс есть.





Но если говорить о налоговом администрировании, то в Российской Федерации оно хуже, чем у нас. Потому что мы уже почти пришли к унификации налогового учета и бухгалтерского учета. А в России есть отдельно налоговый учет и отдельно бухгалтерский. И с точки зрения администрирования возникает много вопросов.





Как мы будем сближать налоговое законодательство, исходя из каких подходов, будем брать самое лучшее или самое худшее, или кто сильнее, тот и прав – пока есть вопросы. И их много!









– А как часто сегодня собирается рабочая группа по совершенствованию налогового законодательства?



