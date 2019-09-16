В Беларуси введут социальный налог?
«Белорусский партизан» поинтересовался у сопредседателя правления, директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанны Тарасевич, идет ли уже сегодня работа над единым Налоговым кодексом Беларуси и России.
Тем более что в конце минувшей недели авторитетный состав экспертов как раз обсуждал стратегию реформирования налоговой системы.
– Жанна Казимировна, а рабочая группа, которая приступила к новому этапу совершенствования белорусского налогового законодательства, знала, что предполагается единый с Россией Налоговый кодекс?
– Честно говоря, нет. Я так понимаю, что будет выработана какая-то определенная тактика. Потому что сейчас нами анализируется новая редакция белорусского Налогового кодекса – что там можно и нужно отшлифовать. Это лишь один из этапов.
Второй этап – мы думали в отношении того, каким образом будет идти работа по снижению налоговой нагрузки, продумывали новую, скажем так, налоговую реформу.
Но сегодня я точно так же, как и многие, в интернете прочитала, что, скорее всего, есть вариант единого Налогового кодекса. Такие мысли высказывались и раньше, я слышала об этом. Значит, скорее всего, это будет третье направление нашей рабочей группы и нам придется перестроить свою работу.
Но здесь возникают определенные вопросы.
Если брать Налоговый кодекс Российской Федерации, то там есть, например, социальный налог. У нас в Беларуси в налоговую нагрузку обязательные социальные отчисления в Фонд социальной защиты населения не входят. Потому что это считается как страховая система. И эти вещи мы должны будет все очень серьезно обсудить.
– Значит, либо у нас введут социальный налог, либо в России отменят… А как вы вообще оцениваете сегодняшнюю налоговую систему в России?
– В России налоговая нагрузка ниже, чем у нас. Так что, с одной стороны, плюс есть.
Но если говорить о налоговом администрировании, то в Российской Федерации оно хуже, чем у нас. Потому что мы уже почти пришли к унификации налогового учета и бухгалтерского учета. А в России есть отдельно налоговый учет и отдельно бухгалтерский. И с точки зрения администрирования возникает много вопросов.
Как мы будем сближать налоговое законодательство, исходя из каких подходов, будем брать самое лучшее или самое худшее, или кто сильнее, тот и прав – пока есть вопросы. И их много!
– А как часто сегодня собирается рабочая группа по совершенствованию налогового законодательства?
– Вообще по мере необходимости. Раньше мы собирались два раза в неделю, когда шла работа над Налоговым кодексом. Сейчас – раз в месяц. /div>
– На следующем заседании наверняка будете обсуждать вопрос единого с Россией Налогового кодекса?
– Этот вопрос однозначно будет обсуждать! Надо понять, к чему мы идем и как вообще выстраивать свою работу. Это же не означает, что мы будем работать, как кому вздумается – Россия сама по себе, а Беларусь сама по себе. Предполагается ведь, что к 1 апреля 2021 года уже должен быть принят общий Налоговый кодекс!
Времени очень мало для того, чтобы два государства сформировали единый кодекс и согласовали его принятие.
– Как вам кажется, стоит ли спешить с этим вопросом?
– Так просто и не ответишь на этот вопрос. Сроки интеграции подразумевают какие-то единые подходы, а как быстро нужно все делать – должна быть четкая дорожная карта…
Павел Мазак, «Белорусский партизан».
16:33 16/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».