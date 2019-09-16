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В Беларуси введут социальный налог?

«Белорусский партизан» поинтересовался у сопредседателя правления, директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанны Тарасевич, идет ли уже сегодня работа над единым Налоговым кодексом Беларуси и России.

В Беларуси введут социальный налог?
Тем более что в конце минувшей недели авторитетный состав экспертов как раз обсуждал стратегию реформирования налоговой системы. 

– Жанна Казимировна, а рабочая группа, которая приступила к новому этапу совершенствования белорусского налогового законодательства, знала, что предполагается единый с Россией Налоговый кодекс?

– Честно говоря, нет. Я так понимаю, что будет выработана какая-то определенная тактика. Потому что сейчас нами анализируется новая редакция белорусского Налогового кодекса – что там можно и нужно отшлифовать. Это лишь один из этапов.

Второй этап – мы думали в отношении того, каким образом будет идти работа по снижению налоговой нагрузки, продумывали новую, скажем так, налоговую реформу.

Но сегодня я точно так же, как и многие, в интернете прочитала, что, скорее всего, есть вариант единого Налогового кодекса. Такие мысли высказывались и раньше, я слышала об этом. Значит, скорее всего, это будет третье направление нашей рабочей группы и нам придется перестроить свою работу.

Но здесь возникают определенные вопросы.


Если брать Налоговый кодекс Российской Федерации, то там есть, например, социальный налог. У нас в Беларуси в налоговую нагрузку обязательные социальные отчисления в Фонд социальной защиты населения не входят. Потому что это считается как страховая система. И эти вещи мы должны будет все очень серьезно обсудить.

– Значит, либо у нас введут социальный налог, либо в России отменят… А как вы вообще оцениваете сегодняшнюю налоговую систему в России?

– В России налоговая нагрузка ниже, чем у нас. Так что, с одной стороны, плюс есть.

Но если говорить о налоговом администрировании, то в Российской Федерации оно хуже, чем у нас. Потому что мы уже почти пришли к унификации налогового учета и бухгалтерского учета. А в России есть отдельно налоговый учет и отдельно бухгалтерский. И с точки зрения администрирования возникает много вопросов.

Как мы будем сближать налоговое законодательство, исходя из каких подходов, будем брать самое лучшее или самое худшее, или кто сильнее, тот и прав – пока есть вопросы. И их много!


– А как часто сегодня собирается рабочая группа по совершенствованию налогового законодательства?

– Вообще по мере необходимости. Раньше мы собирались два раза в неделю, когда шла работа над Налоговым кодексом. Сейчас – раз в месяц. /div>

– На следующем заседании наверняка будете обсуждать вопрос единого с Россией Налогового кодекса?

– Этот вопрос однозначно будет обсуждать! Надо понять, к чему мы идем и как вообще выстраивать свою работу. Это же не означает, что мы будем работать, как кому вздумается  – Россия сама по себе, а Беларусь сама по себе. Предполагается ведь, что к 1 апреля 2021 года уже должен быть принят общий Налоговый кодекс! 

Времени очень мало для того, чтобы два государства сформировали единый кодекс и согласовали его принятие.

– Как вам кажется, стоит ли спешить с этим вопросом?

– Так просто и не ответишь на этот вопрос. Сроки интеграции подразумевают какие-то единые подходы, а как быстро нужно все делать – должна быть четкая дорожная карта…
Павел Мазак, «Белорусский партизан».
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