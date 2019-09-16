Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Замдиректора перерабатывающего предприятия в Витебской области задержали за взятки

По подозрению в получении взятки задержан замдиректора перерабатывающего предприятия в Витебской области. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Оперативники ГУБОПиК МВД установили, что 33-летний житель Толочина, работая в должности замдиректора перерабатывающего предприятия, с 2017 по 2019 год получал взятки от представителей коммерческих структур Беларуси и России. Незаконные вознаграждения управленцу передавали за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию (отгрузки картофеля и яблок).

Руководитель предприятия получал взятки на работе, дома и в других регионах Беларуси. Их общая сумма составила около Br54 тыс.

В отношении мужчины УСК по Витебской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Он заключен под стражу.

По информации ГУБОПиК МВД, тариф по серым отгрузкам сельхозпродукции составлял в среднем $50 за грузовик.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru