Замдиректора перерабатывающего предприятия в Витебской области задержали за взятки
По подозрению в получении взятки задержан замдиректора перерабатывающего предприятия в Витебской области. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
Оперативники ГУБОПиК МВД установили, что 33-летний житель Толочина, работая в должности замдиректора перерабатывающего предприятия, с 2017 по 2019 год получал взятки от представителей коммерческих структур Беларуси и России. Незаконные вознаграждения управленцу передавали за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию (отгрузки картофеля и яблок).
Руководитель предприятия получал взятки на работе, дома и в других регионах Беларуси. Их общая сумма составила около Br54 тыс.
В отношении мужчины УСК по Витебской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Он заключен под стражу.
По информации ГУБОПиК МВД, тариф по серым отгрузкам сельхозпродукции составлял в среднем $50 за грузовик.
16:25 16/09/2019
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