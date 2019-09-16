Оперативники ГУБОПиК МВД установили, что 33-летний житель Толочина, работая в должности замдиректора перерабатывающего предприятия, с 2017 по 2019 год получал взятки от представителей коммерческих структур Беларуси и России. Незаконные вознаграждения управленцу передавали за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию (отгрузки картофеля и яблок).





Руководитель предприятия получал взятки на работе, дома и в других регионах Беларуси. Их общая сумма составила около Br54 тыс.





В отношении мужчины УСК по Витебской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Он заключен под стражу.





По информации ГУБОПиК МВД, тариф по серым отгрузкам сельхозпродукции составлял в среднем $50 за грузовик.