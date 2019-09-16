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Беларусь недополучила Br520 млн таможенных пошлин из-за налогового маневра России

Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Беларусь с начала года недополучила Br520 млн таможенных пошлин из-за налогового маневра России в нефтяной сфере. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нефти и нефтепродуктам мы потеряли более Br520 млн. Это достаточно сложная ситуация, и компенсировать ее за счет иных платежей было непросто", - сказал Юрий Сенько. Часть суммы - Br301 млн - была компенсирована за счет НДС (этих поступлений было больше, чем в прошлом году) и платежей, уплаченных физическими лицами при ввозе товаров, в том числе по акцизам и утилизационному сбору.


Председатель ГТК также обратил внимание, что международные перевозчики стали чаще выбирать Беларусь для транзита товаров, что также вносит вклад в формирование бюджета. Например, в Россию через Беларусь за январь-август было направлено на 308 тыс. т грузов больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Перевозчики выбирают наши участки границы, так как здесь безопасно, спокойно и быстро можно оформить грузы", - отметил Юрий Сенько.

За январь-август в республиканский бюджет поступило Br5,94 млрд платежей, контролируемых ГТК, что на 2,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Одной из причин уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты стал проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной отрасли. По другим платежам, контролируемым ГТК, рост сохраняется. Ожидается, что по итогу 2019 года в бюджет поступит Br8,7 млрд (плюс 3,9% к уровню 2018-го).
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