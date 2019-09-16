"Подходит к концу сооружение Белорусской АЭС. Продолжаем сооружение энергоблоков в Индии, Бангладеш, Турции и Китае, начаты строительно-монтажные работы на площадках в Венгрии, Финляндии и Египте, набирает обороты проект АЭС в Узбекистане", - сказал Алексей Лихачев.





По его словам, "Росатом" поддерживает участие МАГАТЭ в подготовке кадров для стран, принявших решение о строительстве у себя первой атомной электростанции.





Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй - в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ).