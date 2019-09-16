Сооружение Белорусской АЭС подходит к концу - глава "Росатома"
Сооружение Белорусской АЭС подходит к концу, сообщил сегодня генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на 63-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает БЕЛТА.
"Подходит к концу сооружение Белорусской АЭС. Продолжаем сооружение энергоблоков в Индии, Бангладеш, Турции и Китае, начаты строительно-монтажные работы на площадках в Венгрии, Финляндии и Египте, набирает обороты проект АЭС в Узбекистане", - сказал Алексей Лихачев.
По его словам, "Росатом" поддерживает участие МАГАТЭ в подготовке кадров для стран, принявших решение о строительстве у себя первой атомной электростанции.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй - в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ).
13:51 16/09/2019
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