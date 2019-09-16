Виктор Маргелов: «Никак не могут договориться, кто будет главным!»
Белорусский бизнес сегодня разобщен как никогда раньше. И не ясно, чего сегодня вообще хотят предприниматели.
Об этом «Белорусскому партизану» рассказал сопредседатель союза юридических лиц ”Республиканская конфедерация предпринимательства“ Виктор Маргелов.
«Сколько было принято нормативных актов, касающихся вопросов бизнеса за последний период? – задает риторический вопрос Маргелов. -- И это ведь совсем не из-за того, что в парламенте нет людей, которые ничего не понимают в бизнесе. Некоторые действующие депутаты как раз хорошо ориентируются в этом направлении, и даже пытаются что-то делать, но вопрос в том, какой результат…
Парламент – важный этап для того, чтобы реализовать какую-то стратегию, создать ей законодательный коридор. Но пока нет стратегии, за которую бизнес могли бы кости сложить. Все остальное – топтание на месте… На мой взгляд, на ближайшие четыре года как раз важно сосредоточиться на разработке такой стратегии для бизнеса».
Не так давно экс-глава Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин призвал бизнесменов вносить свои предложения в проект «Национальной платформы бизнеса Беларуси 2019».
Виктор Маргелов говорит, что работа над этим проектом сегодня практически не ведется.
«Это, к сожалению, большая проблема делового сообщества, -- вздыхает Маргелов. -- И, скажем, Ассамблея деловых кругов на следующий год сегодня тоже не готовится. В связи с противоречиями среди руководителей ведущих бизнес-ассоциаций. Никак не могут договориться, как писать платформу и кто будет главный на ассамблее деловых кругов. Это принципиальные вопросы, но они сегодня не находят решения. Поэтому нет единой платформы, не ясно, чего сегодня вообще хочет бизнес.
А тот документ «Платформы бизнеса», который есть, формировался в прошлом году. Какие-то вещи оттуда реализуются, но что-то становится не актуальным. И этот проект нужно совершенствовать. А это большой кусок очень серьезной работы. Но, к сожалению, ее никто не делает. Мы недавно проводили совместное заседание Минского столичного союза предпринимателей и Республиканской конфедерации предпринимательства, чтобы дать толчок этому делу. В целом договоренности достигнуты, а как они будут реализованы – пока говорить преждевременно.
Раньше над платформой работала коалиция, основным ядром был Минской союз предпринимателей. Но сегодня идет речь о том, чтобы демократическим путем избрать рабочую группу, которая выберет председателя и займется распространением Платформы бизнеса в широкие массы. Необходимо, чтобы активы ведущих бизнес-ассоциаций поддержали эти наработанные предложения, и тогда она станет нацио льным документом. Но если платформу придумают пять человек, то это, по сути дела, работа этих пятерых человек. В этом вся проблема.
Единогласие по этому вопросу совершенствования «Национальной платформы бизнеса» разрушила Стратегия по развитию предпринимательства до 2030 года. Ведь была попытка частично включить туда вопросы, изложенные в Национальной платформе. И с недавнего времени и государство говорит: а зачем нам Платформа национального бизнеса, когда есть утвержденная Стратегия развития бизнеса? И часть лидеров бизнес-ассоциаций с этим согласилась.
Но когда разработали Стратегию, получилось что часть вопросов, очень важных для бизнеса, туда не попали. И возникает вопрос: добиваться включения этих вопросов или ждать, пока их учтет в следующий раз?
Здесь тоже возникли разногласия.
Одним словом, пока единого понимания этих вопросов не сформировано. Бизнес сегодня разобщен, каждый решает свои собственные проблемы и вопросы».
Как известно, в Беларуси уже не первый год работает Совет по развитию предпринимательства, который возглавляет первый вице-премьер Александр Турчин. Но Виктор Маргелов говорит, что сегодня взаимодействие бизнес-ассоциаций с Советом по развитию предпринимательства приблизилось к нулю.
«И если раньше лидеры ведущих бизнес-ассоциаций в то или иной конфигурации входили в Совет по развитию предпринимательства и неким образом воздействовали на его работу, то сегодня там остались только руководители крупных белорусских кампаний, -- говорит Маргелов. -- Совет выработал такие критерии партнерства, что под них подходят буквально две-три бизнес-ассоциации в стране. И теперь стоит вопрос, каким образом бизнес может сотрудничать с этим советом. Потому что сейчас все зашло в тупик… На словах вроде бы все схемы есть, но по факту сегодня никакого сотрудничества нет, никакой работы нет.
Но, как бы там ни было, жизнь продолжается. И нужно уметь извлечь урок из того, что сейчас происходит. Самое главное, на мой взгляд, -- забыть о собственных амбициях и сесть за стол переговоров».
Дарья Высоцкая, «Белорусский партизан».
13:30 16/09/2019
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