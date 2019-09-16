Виктор Маргелов: «Никак не могут договориться, кто будет главным!»

Об этом «Белорусскому партизану» рассказал сопредседатель союза юридических лиц ”Республиканская конфедерация предпринимательства“ Виктор Маргелов.





«Сколько было принято нормативных актов, касающихся вопросов бизнеса за последний период? – задает риторический вопрос Маргелов. -- И это ведь совсем не из-за того, что в парламенте нет людей, которые ничего не понимают в бизнесе. Некоторые действующие депутаты как раз хорошо ориентируются в этом направлении, и даже пытаются что-то делать, но вопрос в том, какой результат…





Парламент – важный этап для того, чтобы реализовать какую-то стратегию, создать ей законодательный коридор. Но пока нет стратегии, за которую бизнес могли бы кости сложить. Все остальное – топтание на месте… На мой взгляд, на ближайшие четыре года как раз важно сосредоточиться на разработке такой стратегии для бизнеса».





Не так давно экс-глава Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин призвал бизнесменов вносить свои предложения в проект «Национальной платформы бизнеса Беларуси 2019».









Виктор Маргелов говорит, что работа над этим проектом сегодня практически не ведется.





«Это, к сожалению, большая проблема делового сообщества, -- вздыхает Маргелов. -- И, скажем, Ассамблея деловых кругов на следующий год сегодня тоже не готовится. В связи с противоречиями среди руководителей ведущих бизнес-ассоциаций. Никак не могут договориться, как писать платформу и кто будет главный на ассамблее деловых кругов. Это принципиальные вопросы, но они сегодня не находят решения. Поэтому нет единой платформы, не ясно, чего сегодня вообще хочет бизнес.





А тот документ «Платформы бизнеса», который есть, формировался в прошлом году. Какие-то вещи оттуда реализуются, но что-то становится не актуальным. И этот проект нужно совершенствовать. А это большой кусок очень серьезной работы. Но, к сожалению, ее никто не делает. Мы недавно проводили совместное заседание Минского столичного союза предпринимателей и Республиканской конфедерации предпринимательства, чтобы дать толчок этому делу. В целом договоренности достигнуты, а как они будут реализованы – пока говорить преждевременно.





Раньше над платформой работала коалиция, основным ядром был Минской союз предпринимателей. Но сегодня идет речь о том, чтобы демократическим путем избрать рабочую группу, которая выберет председателя и займется распространением Платформы бизнеса в широкие массы. Необходимо, чтобы активы ведущих бизнес-ассоциаций поддержали эти наработанные предложения, и тогда она станет нацио льным документом. Но если платформу придумают пять человек, то это, по сути дела, работа этих пятерых человек. В этом вся проблема.









Единогласие по этому вопросу совершенствования «Национальной платформы бизнеса» разрушила Стратегия по развитию предпринимательства до 2030 года. Ведь была попытка частично включить туда вопросы, изложенные в Национальной платформе. И с недавнего времени и государство говорит: а зачем нам Платформа национального бизнеса, когда есть утвержденная Стратегия развития бизнеса? И часть лидеров бизнес-ассоциаций с этим согласилась.





Но когда разработали Стратегию, получилось что часть вопросов, очень важных для бизнеса, туда не попали. И возникает вопрос: добиваться включения этих вопросов или ждать, пока их учтет в следующий раз?





Здесь тоже возникли разногласия.





Одним словом, пока единого понимания этих вопросов не сформировано. Бизнес сегодня разобщен, каждый решает свои собственные проблемы и вопросы».





Как известно, в Беларуси уже не первый год работает Совет по развитию предпринимательства, который возглавляет первый вице-премьер Александр Турчин. Но Виктор Маргелов говорит, что сегодня взаимодействие бизнес-ассоциаций с Советом по развитию предпринимательства приблизилось к нулю.





«И если раньше лидеры ведущих бизнес-ассоциаций в то или иной конфигурации входили в Совет по развитию предпринимательства и неким образом воздействовали на его работу, то сегодня там остались только руководители крупных белорусских кампаний, -- говорит Маргелов. -- Совет выработал такие критерии партнерства, что под них подходят буквально две-три бизнес-ассоциации в стране. И теперь стоит вопрос, каким образом бизнес может сотрудничать с этим советом. Потому что сейчас все зашло в тупик… На словах вроде бы все схемы есть, но по факту сегодня никакого сотрудничества нет, никакой работы нет.





Но, как бы там ни было, жизнь продолжается. И нужно уметь извлечь урок из того, что сейчас происходит. Самое главное, на мой взгляд, -- забыть о собственных амбициях и сесть за стол переговоров».







