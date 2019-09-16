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В Беларуси создано агентство по секьюритизации активов

В Беларуси зарегистрирована специальная финансовая организация - Агентство по реструктуризации обязательств и секьюритизации активов, сообщили БЕЛТА в агентстве.

Основной целью организации является содействие развитию национального рынка ценных бумаг и создание условий для привлечения новых инвестиций в экономику с использованием инновационных финансовых инструментов. В соответствии с указом №154, агентство наделено особым правовым статусом и будет осуществлять исключительный вид деятельности - секьюритизацию активов. Уставный фонд агентства зарегистрирован в размере Br52 млн. Ожидается, что стоимость активов, первоначально переданных организации для сделок секьюритизации, превысит Br400 млн.

Секьюритизация (от английского securities - "ценные бумаги") - финансовый термин, означающий одну из форм привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки. "Инновационный способ привлечения средств получил широкое признание во всем мире, а теперь будет использоваться и в Беларуси. Речь идет о механизме, при котором финансовые активы списываются с баланса банка или предприятия, отделяются от остального имущества и передаются агентству по секьюритизации. Затем такие активы рефинансируются на денежном рынке или рынке капитала посредством выпуска Asset-Backed Securities - ABS (ценные бумаги, обеспеченные активами), либо путем получения синдицированного кредита", - пояснили в агентстве.


Деятельность организации будет направлена на рефинансирование ипотечных кредитов на жилую и коммерческую недвижимость, кредитов для малого и среднего бизнеса, на реализацию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, потребительского кредитования и автокредитов. Ожидается, что в ближайшее время агентство осуществит пилотную сделку по секьюритизации пула банковских кредитов в размере 20 млн евро, которая станет первой подобной сделкой в истории национального финансового рынка.

Деятельность агентства будет также направлена на трансформацию токсичных активов, плохих долгов, дебиторской задолженности предприятий и банков в ликвидные ценные бумаги, позволяющую очистить баланс организаций от проблемной задолженности и провести оздоровление их деятельности.
 
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