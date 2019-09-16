Лукашенко напомнил России о компенсациях за нефть
Александр Лукашенко заявил, что вернется к вопросу о российских компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере перед тем, как утвердить программу совместных действий. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает БЕЛТА.
На встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько он подчеркнул, что действия Москвы снизили поступления от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.
Лукашенко отметил, что Беларусь не будет «постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи».
По его словам, они с президентом России Владимиром Путиным уже не раз разговаривали на эту тему, но в ближайшее время при утверждении программы экономической интеграции вопрос следует обсудить опять.
Ранее Лукашенко пригрозил забрать две нитки магистрального нефтепровода «Дружба» в пользу сырья из США, Азербайджана или Саудовской Аравии, если Россия продолжит «наклонять Беларусь к рыночной цене на нефть».
12:43 16/09/2019
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