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Прогноз по валютам: доллар и евро рекордно подешевеют в середине сентября

После трех недель снижения белорусского рубля к валютной корзине, на прошедшей неделе белорусский рубль наконец укрепился. Какими будут курсы иностранных валют на этой неделе? Об этом старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.

– Если говорить о внешних факторах, то стоит отметить рост евро к доллару с 1,1040 до 1,1100 или на 0,5%. Также укрепился российский рубль с 66,0 до 64,4 российских рублей за доллар или на 2,4%. Евро снизился с 72,9 до 71,5 российских или на 1,9%.

К белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты, включая подорожавший российский рубль.

Больше всех подешевел доллар – на 2,66%, евро снизился на 2,16%, а российский рубль потерял 0,25%.

На неделе все три валюты продолжат дешеветь к белорусскому рублю. Причем в большей степени это коснется доллара и евро.


Доллар может снизится до 2,00 белорусского рубля.

Евро может упасть до 2,23 белорусского рубля.

А российский рубль может незначительно подешеветь до 3,18 белорусского рубля за 100 российских.
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