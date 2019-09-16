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Клюнуло: шесть рыбхозов получат субсидии для расчетов с банками

Правительство поддержало субсидиями до 2022 года 6 рыбхозов: «Селец», «Волма», «Грицево», «Новинки», «Свислочь», «Солы».

Им будут предоставляться субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2019 году для приобретения комбикормов для рыбы. Это предусматривает постановление № 603.

Издание «Беларусь сегодня», побывав в рыбхозах, узнало, что рентабельность белорусских рыбхозов часто близка к нулю: товар реализуется оптом по 4,2 рубля за килограмм, получаемая прибыль — 10–12 копеек.

Например, рыбхоз «Солы» Сморгонского района за год производит 100 т рыбы и 50 т — рыбопосадочного материала. Для этого надо закупать примерно 350 т комбикорма. Ранее предприятие обходилось без кредитов, однако, поскольку комбикорм дорожает, обратилось за господдержкой.


ОАО «Рыбхоз «Волма» Червенского района выращивает 1300 т товарной рыбы и 400 т посадочного материала. Комбикорма требуется 5 тыс. т на сумму 3,5 млн рублей. У предприятия есть прямая поддержка Минсельхозпрода — 900 тыс. рублей на покупку комбикорма. За остальной суммой надо обращаться в банк. Благодаря субсидии рыбхозы экономят значительные деньги.
  
Officelife.media
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