Беларусь намерена заработать на экспорте картофеля 50 млн долларов

В стабилизационные фонды будет заложено почти 45 тыс. тонн. Более 500 тыс. тонн картофеля отправится на экспорт, цитирует БЕЛТА слова начальника главного управления ВЭД Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова в эфире телеканала «Беларусь 1»





Надо отметить, что кроме пищевого картофеля, Беларусь отгружает на рынки других стран и семенной картофель отечественной селекции. За январь-июнь текущего года было экспортировано 1 тыс. тонн вышеуказанной продукции.





Пальма первенства по импорту белорусского картофеля принадлежит России, Молдове и Украине.