Беларусь намерена заработать на экспорте картофеля 50 млн долларов
Беларусь намерена экспортировать картофеля на сумму около 50 млн долларов. В нынешнем году сельхозпроизводители планируют собрать около 7 млн тонн «второго хлеба».
В стабилизационные фонды будет заложено почти 45 тыс. тонн. Более 500 тыс. тонн картофеля отправится на экспорт, цитирует БЕЛТА слова начальника главного управления ВЭД Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова в эфире телеканала «Беларусь 1».
Надо отметить, что кроме пищевого картофеля, Беларусь отгружает на рынки других стран и семенной картофель отечественной селекции. За январь-июнь текущего года было экспортировано 1 тыс. тонн вышеуказанной продукции.
Пальма первенства по импорту белорусского картофеля принадлежит России, Молдове и Украине.
09:15 16/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».