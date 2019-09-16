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Беларусь намерена заработать на экспорте картофеля 50 млн долларов

Беларусь намерена экспортировать картофеля на сумму около 50 млн долларов. В нынешнем году сельхозпроизводители планируют собрать около 7 млн тонн «второго хлеба».

В стабилизационные фонды будет заложено почти 45 тыс. тонн. Более 500 тыс. тонн картофеля отправится на экспорт, цитирует БЕЛТА слова начальника главного управления ВЭД Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Надо отметить, что кроме пищевого картофеля, Беларусь отгружает на рынки других стран и семенной картофель отечественной селекции. За январь-июнь текущего года было экспортировано 1 тыс. тонн вышеуказанной продукции.

Пальма первенства по импорту белорусского картофеля принадлежит России, Молдове и Украине.
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