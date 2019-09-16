Запад vs Восток. Какая часть Беларуси «генерирует» больше успешных бизнесов
Бытует мнение, что жители Западной Беларуси более предприимчивы, чем уроженцы восточных областей страны.
Чтобы проверить его, TUT.BY изучил, откуда родом сегодняшние самые успешные бизнесмены страны.
Для этого мы проанализировали данные о происхождении участников первой сотни самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, которую составил в этом году портал «Ежедневник».
Отметим по методологии, что большинство «успешных и влиятельных» в топ-100 генерирует Минск — политическая столица и деловой центр страны. Бизнесменов из потомственных минчан и потомков переселившихся в нее уроженцев Запада и Востока мы оставили вне рамок нашего исследования. Вне его, к сожалению, оказались и некоторые представители бизнеса, по которым нет данных о месте их рождения. В итоге объектом нашего интереса стали около 25 человек, представляющие западные и восточные области Беларуси.
«Западники»
В эту группу вошла большая часть человек из нашего списка — 14.
Это, во-первых, уроженцы Бреста и Брестского района Александр Мошенский («Санта Бремор» и «Савушкин продукт»), Александр Зайцев («Бремино групп» и «Динамо-Брест») и известный «айтишник» и венчурный инвестор Дмитрий Мацкевич.
Другой крупный город Западной Беларуси, Гродно, дал мировому IT-сообществу создателя мобильного приложения MSQRD Евгения Невгеня, а постсоветской текстильной индустрии — братьев Валентина и Дмитрия Байко («Конте Спа»).
В Кобринском районе в одной деревне, в один год и в один месяц родились основатели и владельцы крупнейшего ретейлера страны «Евроторга» Владимир Василько и Сергей Литвин. И сегодня они проживают рядом — на Лазурном побережье Франции.
Уроженка Барановичей Янина Демьянец является юридическим владельцем крупнейшего в стране мебельного производителя и торговца группы «Лагуна» / «АМИ», а родившийся в Вилейке Валерий Шумский добывает нефть в Саратовской и Самарской областях России (компания «Юкола»).
К Западной Беларуси по границам до 17 сентября 1939 года относились нынешний Березовский, Пинский и Несвижский районы.
Березовский район — это родина некогда самого влиятельного бизнесмена страны Юрия Чижа («Трайпл») и из него происходит главный производитель беконной свинины в Беларуси Николай Говорко («Белдан»).
В Пинском районе родился Петр Синкевич — руководитель и совладелец торговых и офисных комплексов за МКАД («Аквабел» и «Экспобел»). Там же около кольцевой дороги расположен центральный офис и перерабатывающее производство компании «Виталюр», которую создал уроженец Городеи Александр Яцук.
«Восточники»
Выходцев из восточных областей Беларуси немного меньше — 9 человек.
Малая родина одного из самых знаменитых белорусских литераторов Владимира Короткевича — Орша — является таковой и для белорусского IT-бизнесмена, экс-владельца компании Wargaming Ивана Михневича и создателя крупнейшей сети магазинов электробытовой техники «5 элемент» Андрея Балабина. Андрей Балабин в прошлом году выкупил дом, в котором прошло детство Короткевича, чтобы сделать в нем музей.
Из Оршанского района корни главного машиностроителя страны — руководителя и акционера холдингов «Амкодор» и «Салео» Александра Шакутина.
Небольшой Дубровенский район полтора века назад дал миру семью финансистов Поляковых, а после войны в нем родился сегодняшний сенатор и владелец крупнейшего в Беларуси обувного холдинга «Марко» Николай Мартынов.
Банкир («Банк «Решение») и строитель («Белзарубежстрой») Виктор Шевцов появился на свет в Лиозненском районе, а основатель многопрофильного холдинга Fenox Global Group Виталий Арбузов — в одном из самых маленьких районных центров современной Беларуси Краснополье.
В топ-100 входят и трое уроженцев северной столицы Беларуси. Из Витебска родом один из совладельцев Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» Сергей Савицкий, основатель крупнейшей аптечной сети страны Леонид Томчин («Аптека-групп») и руководитель швейного холдинга MF Светлана Сипарова.
Таким образом, в условном баттле «Запад vs Восток», выявляется лидерство «западников». Но оно не явное и, как говорилось выше, со многими условностями из-за отсутствия информации по всем участникам топ-100. В нескольких известных учебных заведениях США и Европы работают исследователи, которые изучают зависимость числа успешных предпринимателей, их концентрации по географическому принципу, включая места рождения. Они бы наверняка учли те двадцать лет (1921−1939 годы), на которые предки нынешних владельцев бизнесов в Гродненской и Брестской областях больше прожили «при капитализме», чем деды и прадеды их коллег с Восточной Беларуси. Можно много спорить о научности этого подхода, но очевидно одно — место рождения является не тем стимулом, чтобы заставить кого-то рискнуть заняться бизнесом и, главное, добиться в нем успеха.
08:55 16/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».