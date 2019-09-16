Чтобы проверить его, TUT.BY изучил, откуда родом сегодняшние самые успешные бизнесмены страны.





Для этого мы проанализировали данные о происхождении участников первой сотни самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, которую составил в этом году портал «Ежедневник».





Отметим по методологии, что большинство «успешных и влиятельных» в топ-100 генерирует Минск — политическая столица и деловой центр страны. Бизнесменов из потомственных минчан и потомков переселившихся в нее уроженцев Запада и Востока мы оставили вне рамок нашего исследования. Вне его, к сожалению, оказались и некоторые представители бизнеса, по которым нет данных о месте их рождения. В итоге объектом нашего интереса стали около 25 человек, представляющие западные и восточные области Беларуси.





«Западники»





В эту группу вошла большая часть человек из нашего списка — 14.





Это, во-первых, уроженцы Бреста и Брестского района Александр Мошенский («Санта Бремор» и «Савушкин продукт»), Александр Зайцев («Бремино групп» и «Динамо-Брест») и известный «айтишник» и венчурный инвестор Дмитрий Мацкевич.





Другой крупный город Западной Беларуси, Гродно, дал мировому IT-сообществу создателя мобильного приложения MSQRD Евгения Невгеня, а постсоветской текстильной индустрии — братьев Валентина и Дмитрия Байко («Конте Спа»).





В Кобринском районе в одной деревне, в один год и в один месяц родились основатели и владельцы крупнейшего ретейлера страны «Евроторга» Владимир Василько и Сергей Литвин. И сегодня они проживают рядом — на Лазурном побережье Франции.





Уроженка Барановичей Янина Демьянец является юридическим владельцем крупнейшего в стране мебельного производителя и торговца группы «Лагуна» / «АМИ», а родившийся в Вилейке Валерий Шумский добывает нефть в Саратовской и Самарской областях России (компания «Юкола»).





К Западной Беларуси по границам до 17 сентября 1939 года относились нынешний Березовский, Пинский и Несвижский районы.





Березовский район — это родина некогда самого влиятельного бизнесмена страны Юрия Чижа («Трайпл») и из него происходит главный производитель беконной свинины в Беларуси Николай Говорко («Белдан»).





В Пинском районе родился Петр Синкевич — руководитель и совладелец торговых и офисных комплексов за МКАД («Аквабел» и «Экспобел»). Там же около кольцевой дороги расположен центральный офис и перерабатывающее производство компании «Виталюр», которую создал уроженец Городеи Александр Яцук.









«Восточники»





Выходцев из восточных областей Беларуси немного меньше — 9 человек.





Малая родина одного из самых знаменитых белорусских литераторов Владимира Короткевича — Орша — является таковой и для белорусского IT-бизнесмена, экс-владельца компании Wargaming Ивана Михневича и создателя крупнейшей сети магазинов электробытовой техники «5 элемент» Андрея Балабина. Андрей Балабин в прошлом году выкупил дом, в котором прошло детство Короткевича, чтобы сделать в нем музей.





Из Оршанского района корни главного машиностроителя страны — руководителя и акционера холдингов «Амкодор» и «Салео» Александра Шакутина.





Небольшой Дубровенский район полтора века назад дал миру семью финансистов Поляковых, а после войны в нем родился сегодняшний сенатор и владелец крупнейшего в Беларуси обувного холдинга «Марко» Николай Мартынов.





Банкир («Банк «Решение») и строитель («Белзарубежстрой») Виктор Шевцов появился на свет в Лиозненском районе, а основатель многопрофильного холдинга Fenox Global Group Виталий Арбузов — в одном из самых маленьких районных центров современной Беларуси Краснополье.





В топ-100 входят и трое уроженцев северной столицы Беларуси. Из Витебска родом один из совладельцев Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» Сергей Савицкий, основатель крупнейшей аптечной сети страны Леонид Томчин («Аптека-групп») и руководитель швейного холдинга MF Светлана Сипарова.





Таким образом, в условном баттле «Запад vs Восток», выявляется лидерство «западников». Но оно не явное и, как говорилось выше, со многими условностями из-за отсутствия информации по всем участникам топ-100. В нескольких известных учебных заведениях США и Европы работают исследователи, которые изучают зависимость числа успешных предпринимателей, их концентрации по географическому принципу, включая места рождения. Они бы наверняка учли те двадцать лет (1921−1939 годы), на которые предки нынешних владельцев бизнесов в Гродненской и Брестской областях больше прожили «при капитализме», чем деды и прадеды их коллег с Восточной Беларуси. Можно много спорить о научности этого подхода, но очевидно одно — место рождения является не тем стимулом, чтобы заставить кого-то рискнуть заняться бизнесом и, главное, добиться в нем успеха.



