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Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco.

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет rbc.ru.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $ 69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в $ 71,95 за баррель. На предыдущем закрытии она составляла чуть больше $ 60 за баррель.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23% — до $ 61,79 за баррель (против почти $ 55 на предыдущем закрытии).


Накануне, 15 сентября, аналитики и трейдеры заявили Reuters, что цены на нефть подскочат.

Эр-Рияд принял решение сократить добычу после того, как на двух крупных месторождениях нефти компании Saudi Aramco произошел пожар. Его причиной стала атака дронов утром 14 сентября.

Атака привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.
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