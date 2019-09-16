Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет rbc.ru





Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $ 69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в $ 71,95 за баррель. На предыдущем закрытии она составляла чуть больше $ 60 за баррель.





Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23% — до $ 61,79 за баррель (против почти $ 55 на предыдущем закрытии).









Накануне, 15 сентября, аналитики и трейдеры заявили Reuters, что цены на нефть подскочат.



