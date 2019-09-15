Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Советник Трампа: США готовы использовать резервы для стабилизации нефтяного рынка

Такое заявление Келлиэнн Конуэй сделала после атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии.

США готовы использовать стратегические резервы для стабилизации нефтяного рынка. Об этом заявила советник президента Келлиэнн Конуэй после атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии.

Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила в воскресенье, что после атак на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии Министерство энергетики США готово в случае необходимости использовать стратегические нефтяные резервы для стабилизации предложения на глобальном энергетическом рынке, сообщает «Голос Америки».

В интервью телеканалу Fox News Конуэй также не исключила возможность встречи президента США Дональда Трампа и иранского лидера на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, по ее словам, имевшие место атаки «не способствовали» этой перспективе.США готовы использовать стратегические резервы для стабилизации нефтяного рынка. Об этом заявила советник президента Келлиэнн Конуэй после атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии.


Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила в воскресенье, что после атак на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии Министерство энергетики США готово в случае необходимости использовать стратегические нефтяные резервы для стабилизации предложения на глобальном энергетическом рынке, сообщает «Голос Америки».

В интервью телеканалу Fox News Конуэй также не исключила возможность встречи президента США Дональда Трампа и иранского лидера на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, по ее словам, имевшие место атаки «не способствовали» этой перспективе.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru