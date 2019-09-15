США готовы использовать стратегические резервы для стабилизации нефтяного рынка. Об этом заявила советник президента Келлиэнн Конуэй после атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии.





Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила в воскресенье, что после атак на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии Министерство энергетики США готово в случае необходимости использовать стратегические нефтяные резервы для стабилизации предложения на глобальном энергетическом рынке, сообщает «Голос Америки»





В интервью телеканалу Fox News Конуэй также не исключила возможность встречи президента США Дональда Трампа и иранского лидера на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, по ее словам, имевшие место атаки «не способствовали» этой перспективе.США готовы использовать стратегические резервы для стабилизации нефтяного рынка. Об этом заявила советник президента Келлиэнн Конуэй после атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии.









Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила в воскресенье, что после атак на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии Министерство энергетики США готово в случае необходимости использовать стратегические нефтяные резервы для стабилизации предложения на глобальном энергетическом рынке, сообщает «Голос Америки».





В интервью телеканалу Fox News Конуэй также не исключила возможность встречи президента США Дональда Трампа и иранского лидера на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, по ее словам, имевшие место атаки «не способствовали» этой перспективе.