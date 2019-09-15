Аналитики допустили нефть по 100 долларов за баррель после атаки дронов
После атаки дронов в Саудовской Аравии цены могут подскочить на $ 5−10 за баррель в первый же торговый день, считают опрошенные Reuters эксперты, передает РБК.
Если страна не восстановит поставки нефти, то цены в перспективе вырастут еще сильнее.
Цены на нефть подскочат на $ 5−10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября, считают опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.
В том случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, то в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до 100 $ за баррель, допустили они. Сейчас цена нефти — около 60 долларов за баррель.
Напомним, утром 14 сентября на крупные нефтяные месторождения в Абкайке и Хурайсе напали дроны со взрывчаткой. Объектом атаки стал в том числе один из крупнейших в мире НПЗ, который перерабатывает до 7 млн баррелей в сутки. На нескольких объектах начался пожар, который, по данным местных властей, удалось локализовать. Добыча нефти в Саудовской Аравии упала почти в два раза в результате атаки дронов, говорили источники Bloomberg и подтверждали собеседники Reuters. Объем добычи сократился примерно на 5 млн баррелей в сутки — это около половины дневного объема. В прошлом году среднесуточная добыча в стране составила 10,5 млн баррелей.
16:08 15/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».