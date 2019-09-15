Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В ЕС хотят разработать единую цифровую валюту и заблокировать криптовалюту Facebook Libra

Франция выступила с предложением создать европейскую общедоступную цифровую валюту. Об этом заявил министр финансов республики Брюно ле Мэр, передает Reuters. Он не привел никаких деталей, какой должна быть такая валюта, однако добавил, что необходимо определить общие рамки для цифровых валют 28 стран ЕС. Он отметил, что в настоящее время такие валюты регулируются национальными законодательствами, что неверно в рамках одного европейского блока.

По словам Брюно ле Мэра, нужно противостоять рискам, которые, в частности, связаны с криптовалютой Facebook Libra. Он считает, что эта криптовалюта создает риски для потребителей и финансовой стабильности, а также для суверенитета европейских государств. Ле Мэр призвал заблокировать Libra в Европе.


Пресс-секретарь комиссии ЕС заявила в разговоре с Reuters, что в настоящее время пока невозможно сказать, какие конкретно правила Евросоюза будут применяться к Libra. «Вполне вероятно, что проект потребует определенной формы авторизации в Европе, в зависимости от его точных характеристик», — добавила она.

Libra — это криптовалюта, которую Facebook планирует запустить в первой половине 2020 года. Цифровой кошелек будет интегрирован в Facebook Messenger и в WhatsApp.
Источник: РБК
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru