По словам Брюно ле Мэра, нужно противостоять рискам, которые, в частности, связаны с криптовалютой Facebook Libra. Он считает, что эта криптовалюта создает риски для потребителей и финансовой стабильности, а также для суверенитета европейских государств. Ле Мэр призвал заблокировать Libra в Европе.









Пресс-секретарь комиссии ЕС заявила в разговоре с Reuters, что в настоящее время пока невозможно сказать, какие конкретно правила Евросоюза будут применяться к Libra. «Вполне вероятно, что проект потребует определенной формы авторизации в Европе, в зависимости от его точных характеристик», — добавила она.





Libra — это криптовалюта, которую Facebook планирует запустить в первой половине 2020 года. Цифровой кошелек будет интегрирован в Facebook Messenger и в WhatsApp.