В ЕС хотят разработать единую цифровую валюту и заблокировать криптовалюту Facebook Libra
Франция выступила с предложением создать европейскую общедоступную цифровую валюту. Об этом заявил министр финансов республики Брюно ле Мэр, передает Reuters. Он не привел никаких деталей, какой должна быть такая валюта, однако добавил, что необходимо определить общие рамки для цифровых валют 28 стран ЕС. Он отметил, что в настоящее время такие валюты регулируются национальными законодательствами, что неверно в рамках одного европейского блока.
По словам Брюно ле Мэра, нужно противостоять рискам, которые, в частности, связаны с криптовалютой Facebook Libra. Он считает, что эта криптовалюта создает риски для потребителей и финансовой стабильности, а также для суверенитета европейских государств. Ле Мэр призвал заблокировать Libra в Европе.
Пресс-секретарь комиссии ЕС заявила в разговоре с Reuters, что в настоящее время пока невозможно сказать, какие конкретно правила Евросоюза будут применяться к Libra. «Вполне вероятно, что проект потребует определенной формы авторизации в Европе, в зависимости от его точных характеристик», — добавила она.
Libra — это криптовалюта, которую Facebook планирует запустить в первой половине 2020 года. Цифровой кошелек будет интегрирован в Facebook Messenger и в WhatsApp.
Источник: РБК
15:44 15/09/2019
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