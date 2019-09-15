Почти 58% предприятий в Беларуси нерентабельны либо низкорентабельны
Таковы итоги работы реального сектора экономики за 7 месяцев. Посмотрим, какие отрасли и регионы скатились в самую глубокую финансовую яму.
За январь—июль 2019 года 24,1% крупных и средних предприятий реального сектора были нерентабельны. Это значит, что рентабельность продаж у таких компаний опустилась ниже нуля. Справочно: рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации и выручки за определенный период времени. К крупным относятся предприятия с численностью работников от 250 человек, к средним — от 100 до 250 человек.
Еще 33,6% предприятий относились к низкорентабельным: рентабельность продаж у таких компаний находилась на уровне 0–5%. Нерентабельные и низкорентабельные предприятия — кандидаты на вылет при наступлении экономического кризиса.
Таким образом, около 57,7% организаций реального сектора в целом по Беларуси находились в уязвимом финансовом положении. По итогам 7 месяцев меньше половины таких предприятий насчитывалось только в Минске (45,7%).
В структурном отношении в столице было 21,5% нерентабельных компаний и 24,2% низкорентабельных. Доля низкорентабельных предприятий по Минску является самой низкой в стране. Среди регионов самая высокая доля низкоэффективных компаний отмечалась в Могилевской области — 68,7%. На Могилевщине было 25,8% нерентабельных предприятий и 42,8% низкорентабельных. Наибольший удельный вес нерентабельных предприятий фиксировался в Витебской области — 30,1%.
Вместе с низкорентабельными компаниями (33,1%) общая доля уязвимых организаций на Витебщине достигла 63,2%. Примерно как на Витебщине дела обстояли у компаний Минской области: 29,5% нерентабельных предприятий и 34,9% низкорентабельных.
Всего на Минщине было 64,4% уязвимых организаций. Меньше всего нерентабельных компаний находилось в Брестской области — 18,7%. Низкорентабельных организаций на Брестчине было 36,8%, что дает 55,5% уязвимых предприятий.
В Гомельской области власти насчитали 20,4% нерентабельных предприятий, в Гродненской — 23,8%.
Доля низкорентабельных компаний на Гомельщине составила 38,6%, на Гродненщине — 31,2%.
Общие проценты уязвимых организаций достигли 59% и 55% соответственно.
В сельском хозяйстве Беларуси было 69,6% уязвимых компаний, из которых 34,5% нерентабельных и 35,1% низкорентабельных, в промышленности — 52,9% (22,3% и 30,7%), в строительстве — 60,2% (22% и 38,2%), в торговле — 82,2% (31% и 51,2%), на транспорте — 61,3% (26,4% и 34,9%).
Нерентабельные предприятия отсутствовали в горнодобывающей промышленности, низкорентабельные — на воздушном транспорте. Наименьшая доля уязвимых компаний отмечалась в сфере лесоводства и лесозаготовок (7,1%) и в фармацевтике (18,2%).
Источник: banki24.by
14:56 15/09/2019
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