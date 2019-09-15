Почти 58% предприятий в Беларуси нерентабельны либо низкорентабельны

За январь—июль 2019 года 24,1% крупных и средних предприятий реального сектора были нерентабельны. Это значит, что рентабельность продаж у таких компаний опустилась ниже нуля. Справочно: рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации и выручки за определенный период времени. К крупным относятся предприятия с численностью работников от 250 человек, к средним — от 100 до 250 человек.





Еще 33,6% предприятий относились к низкорентабельным: рентабельность продаж у таких компаний находилась на уровне 0–5%. Нерентабельные и низкорентабельные предприятия — кандидаты на вылет при наступлении экономического кризиса.





Таким образом, около 57,7% организаций реального сектора в целом по Беларуси находились в уязвимом финансовом положении. По итогам 7 месяцев меньше половины таких предприятий насчитывалось только в Минске (45,7%).







