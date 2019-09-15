Исследование центра ИПМ и BEROC показало, что белорусы в целом отрицательно относятся к действующей пенсионной системе. Приближение пенсии вызывает страх ухудшения финансового положения и выпадения из жизни общества.





- Долгое время пенсионная система Беларуси казалась чем-то незыблемым: пенсии платились вовремя и росли вслед за зарплатой, а пенсионный возраст держался на самом низком уровне в регионе. Солидарная пенсионная система Беларуси пережила и гиперинфляцию конца 1990-х, и валютные кризисы конца 2000-х, а пенсионеры застолбили за собой место самой небедной группы населения. Но демография была неумолима. С конца 2000-х гг. население в трудоспособном возрасте, которое платит взносы в Фонд социальной защиты населения (из которых формируются выплаты нынешним пенсионерам), начало сокращаться, и старение стало важнейшей экономической проблемой пенсионной системы Беларуси. В 2013 году ФСЗН впервые столкнулся с дефицитом, и с тех пор бюджет постоянно закрывает потребности фонда в ресурсах, - говорится в исследовании.





Дефицит показывает, что в системе что-то сломалось, и поломку нужно исправлять. Но страна оказалась к этому не готова - добровольные пенсионные накопления практически не развиты из-за нестабильной экономики, а к долгосрочным сбережениям население относится недоверчиво. Все, что осталось в условиях демографического кризиса и недостатка финансирования - ужесточить правила выхода на пенсию. А как к выходу на пенсию относятся простые белорусы?









На пенсии 85% планируют продолжать работать





В июне 2019 года эксперты поговорили с десятком фокус-групп. В трех из них говорили только о пенсионной системе, в остальных - о системе соцзащиты в целом. По возрасту группы также отличались: это были пенсионеры, люди предпенсионного возраста (50+) и люди 30 - 49 лет.





Чаще всего участники фокус-групп до 50 лет говорили: «Просто страшно за уровень жизни на пенсии». На втором месте по количеству упоминаний - неуверенность в том, что человек вообще доживет до пенсии из-за повышения пенсионного возраста и проблем со здоровьем. Особенно это волновало мужчин: «Скоро вообще будет так, что человек будет сразу на кладбище [попадать] … по выходе на пенсию».





Третья по популярности ассоциация к слову «пенсия» - это слово «работа». По мнению респондентов, низкий размер государственной пенсии вынуждает продолжать работу или искать подработку.





Что примечательно, больше боятся пенсии люди до 50 лет. У пенсионеров же стабильное к ней отношение: мол, первые пару месяцев кажется, что денег ни на что н хватит, а потом все оказывается не так страшно. А вот те, кто имеет интересное хобби, относятся к ней даже позитивно. Сошлись опрашиваемые и на том, что гораздо легче прожить на пенсию, когда в семье двое пенсионеров.









84,6% участников опроса рассчитывают работать на пенсии или уже работают. Но воспринимают это как вынужденную меру, необходимость при мизерном размере пенсии. Многие участники (как правило, моложе пенсионного возраста) называли «оскорбительным» размер государственной пенсии. По их мнению, он не позволяет белорусским пенсионерам удовлетворять свои потребности и вести достойный образ жизни. Вторая причина работать на пенсии - невозможно сидеть без дела и привычка работать.





При этом работающие пенсионеры отмечают, что сталкиваются с дискриминацией на работе.





Более трети пенсионеров рассчитывают на помощь детей и родственников





Что касается соцподдержки пенсионеров, многие молодые люди ошибочно упоминали бесплатные лекарства. Такая льгота предусмотрена только для пенсионеров-инвалидов. А вот среди льгот, которых реально не хватает пенсионерам, часто фигурировали бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатное лечение и полный перечень лекарств, а также льготные кредиты. При этом многие согласны были бы на отмену всех льгот при условии достойного уровня пенсии.





Большинство участников опроса не воспринимают пенсию как единственный источник дохода. Более трети (35% респондентов) отмечают, что рассчитывают в старости на помощь детей и родственников. А вот пенсионные накопления в качестве ожидаемого источника дохода указал только один участник опроса. 47% опрошенных ответили, что не доверяют государству в вопросе накоплений: «Это надо забыть тот опыт, а его забыть очень сложно. Потому что инфляция и прочее-прочее столько раз нас обнуляло, все наши сбережения».





Опрошенные всех возрастов полагают, что имеющейся информации о начислении пенсий недостаточно, а разобраться самому в этих нюансах очень сложно. Многие люди предпенсионного возраста понятия не имеют, сколько будут получать пенсии и предпочитают обратиться за платной консультацией к специалисту.









Фундаментальными проблемами пенсионной системы Беларуси большинство назвали отсутствие доверия к государству, несправедливость пенсионных начислений, маленький размер пенсий и дискриминацию пожилых людей.





Среди самых несправедливых правил начисления пенсий - исключение из трудового стажа времени декретного отпуска, ухода за больными и престарелыми членами семьи, службы в армии, учебы. У многих также вызывают недоумение большие пенсии госслужащих, военных, сотрудников МВД.





- У участников из всех возрастных групп сформировалось два представления об образе жизни на пенсии - «идеальное» и «реалистичное». Реальная жизнь на пенсии ассоциируется у большинства респондентов с ограничениями (недостаточный размер пенсии) и проблемами (отсутствие доверия пенсионной системе, несправедливость пенсионных начислений). Идеальный образ жизни на пенсии, как правило, ассоциируется с европейской системой пенсионного обеспечения, где неработающие пенсионеры могут позволить не только удовлетворять базовые потребности на высоком уровне, но и вести активный образ жизни, - говорится в выводе исследования центра ИПМ и BEROC.