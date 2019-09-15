Как отмечается, после происшествия нацкомпания вынужденно сократила добычу на 5 млн баррелей в сутки, что эквивалентно половине суточного объема добычи. Кроме того, атака повлияла на экспорт нефти. В свою очередь, глава Госдепа США Майк Помпео обвинил в атаке на НПЗ Иран.









«Иран причастен к более чем 100 атакам на Саудовскую Аравию в то время как Рухани и Зариф говорят о дипломатии. Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии. Никаких доказательств причастности Йемена к атакам нет», — заявил Помпео.





Известно, что в 2018 году производство нефти в королевстве Саудовская Аравия составило 10,5 млн барр./сутки, на экспорт пришлись 7,4 млн барр./сутки.







