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В Саудовской Аравии добыча нефти упала вдвое после атаки беспилотников

Глава Госдепа США Майк Помпео обвинил в атаке на НПЗ Иран.

В Саудовской Аравии вдвое сократилась добыча нефти после атаки беспилотников на заводы национальной нефтяной компании королевства — Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, после происшествия нацкомпания вынужденно сократила добычу на 5 млн баррелей в сутки, что эквивалентно половине суточного объема добычи. Кроме того, атака повлияла на экспорт нефти. В свою очередь, глава Госдепа США Майк Помпео обвинил в атаке на НПЗ Иран. 


«Иран причастен к более чем 100 атакам на Саудовскую Аравию в то время как Рухани и Зариф говорят о дипломатии. Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии. Никаких доказательств причастности Йемена к атакам нет», — заявил Помпео. 

Известно, что в 2018 году производство нефти в королевстве Саудовская Аравия составило 10,5 млн барр./сутки, на экспорт пришлись 7,4 млн барр./сутки.
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