В Саудовской Аравии добыча нефти упала вдвое после атаки беспилотников
Глава Госдепа США Майк Помпео обвинил в атаке на НПЗ Иран.
В Саудовской Аравии вдвое сократилась добыча нефти после атаки беспилотников на заводы национальной нефтяной компании королевства — Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, после происшествия нацкомпания вынужденно сократила добычу на 5 млн баррелей в сутки, что эквивалентно половине суточного объема добычи. Кроме того, атака повлияла на экспорт нефти. В свою очередь, глава Госдепа США Майк Помпео обвинил в атаке на НПЗ Иран.
«Иран причастен к более чем 100 атакам на Саудовскую Аравию в то время как Рухани и Зариф говорят о дипломатии. Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии. Никаких доказательств причастности Йемена к атакам нет», — заявил Помпео.
Известно, что в 2018 году производство нефти в королевстве Саудовская Аравия составило 10,5 млн барр./сутки, на экспорт пришлись 7,4 млн барр./сутки.
12:03 15/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».