Украина хочет вместе с Беларусью соединить два моря

«Нам нужно объединить Балтийское и Черное моря», – сказал украинский премьер.

Для этого, по его словам, нужно договориться с Беларусью и с Польшей, с которыми надо выстраивать нормальные отношения.

Разговоры о водном пути Е-40, который должен соединить Черное и Балтийское моря через три страны: Украину, Беларусь и Польшу, ведутся не первый год.





Вместе с тем экологи заявляют, что это может нанести роковой ущерб экосистемам Беларуси, Польши и Украины.



