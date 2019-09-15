Украина хочет вместе с Беларусью соединить два моря
Украина рассматривает возможность объединения водных путей от Черного до Балтийского моря.
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил 14 сентября во время выступления на конференции YES, передает УНН.
«Нам нужно объединить Балтийское и Черное моря», – сказал украинский премьер.
Для этого, по его словам, нужно договориться с Беларусью и с Польшей, с которыми надо выстраивать нормальные отношения.
Разговоры о водном пути Е-40, который должен соединить Черное и Балтийское моря через три страны: Украину, Беларусь и Польшу, ведутся не первый год.
Вместе с тем экологи заявляют, что это может нанести роковой ущерб экосистемам Беларуси, Польши и Украины.
Источник: МГ/ИР belsat.eu
11:47 15/09/2019
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