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Украина хочет вместе с Беларусью соединить два моря

Украина рассматривает возможность объединения водных путей от Черного до Балтийского моря.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил 14 сентября во время выступления на конференции YES, передает УНН.

«Нам нужно объединить Балтийское и Черное моря», – сказал украинский премьер.

Для этого, по его словам, нужно договориться с Беларусью и с Польшей, с которыми надо выстраивать нормальные отношения.


Разговоры о водном пути Е-40, который должен соединить Черное и Балтийское моря через три страны: Украину, Беларусь и Польшу, ведутся не первый год.

Вместе с тем экологи заявляют, что это может нанести роковой ущерб экосистемам Беларуси, Польши и Украины.

 
Источник: МГ/ИР belsat.eu
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