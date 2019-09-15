Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Еще три страны могут стать участниками ЕАБР - зампред правления банка

Состав стран-участниц Евразийского банка развития (ЕАБР) может расшириться, сообщил заместитель председателя правления, статс-секретарь ЕАБР Андрей Крайний в ходе XI Балтийского транспортного форума.

"Тринадцать лет назад Россия и Казахстан создали наш банк как международную финансовую организацию. Сегодня в его составе шесть стран: Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения и Таджикистан. Таким образом, мы не Евразийский экономический союз, мы шире, и мы открыты для сотрудничества и вхождения других стран. Сейчас с нами ведут переговоры еще три страны о вхождении в наш банк", - сказал Крайний.

По его словам, интерес к банку может быть связан с несколькими факторами. В частности, у ЕАБР в настоящее время "кредитный рейтинг на две ступени выше, чем у России и Казахстана" (рейтинги от Moody's - "Baa3" для России и Казахстана, "Baa1" для ЕАБР - Прим).

Кроме того, по его словам, ЕАБР - " международная финансовая организация, которая пользуется всеми иммунитетами". "У банка неплохой уставный капитал - в размере 7 млрд рублей. И, в отличие от коммерческих банков, ЕАБР не гонится за прибылью, а занимается долгосрочными проектами, интересными государствам, в которых он работает", - отметил зампред правления.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru