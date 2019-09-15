Еще три страны могут стать участниками ЕАБР - зампред правления банка

"Тринадцать лет назад Россия и Казахстан создали наш банк как международную финансовую организацию. Сегодня в его составе шесть стран: Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения и Таджикистан. Таким образом, мы не Евразийский экономический союз, мы шире, и мы открыты для сотрудничества и вхождения других стран. Сейчас с нами ведут переговоры еще три страны о вхождении в наш банк", - сказал Крайний.





По его словам, интерес к банку может быть связан с несколькими факторами. В частности, у ЕАБР в настоящее время "кредитный рейтинг на две ступени выше, чем у России и Казахстана" (рейтинги от Moody's - "Baa3" для России и Казахстана, "Baa1" для ЕАБР - Прим).





Кроме того, по его словам, ЕАБР - " международная финансовая организация, которая пользуется всеми иммунитетами". "У банка неплохой уставный капитал - в размере 7 млрд рублей. И, в отличие от коммерческих банков, ЕАБР не гонится за прибылью, а занимается долгосрочными проектами, интересными государствам, в которых он работает", - отметил зампред правления.



