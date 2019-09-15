По ходатайству следствия 4 сентября судья Нежинского горрайонного суда Черниговской области принял решение об уничтожении вещественных доказательств по делу, возбужденному по ст. 227 УК Украины (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции).





Эта история началась в феврале 2018 года, кода в подвале одного из производственных зданий в городе Нежин правоохранители обнаружили подпольный цех по производству и расфасовке поддельного сливочного масла. В результате был наложен арест, как зафиксировано в протоколе, на «продукцию, похожую на масло, бухты упаковочные с этикетками и наклейками, которые использовались при упаковке данной продукции, и фасовочный аппарат».





Всего же в ходе обыска было изъято несколько тонн уже расфасованной и упакованной продукции и картонные коробки, заполненные «монолитом вещества похожего на масложировую продукцию».









Следователи описали целые бухты с этикетками, на которых указывалась информация о производителях. В их числе: «Масло Минское сладкосливочное несоленое, ЧУП Милкавита Беларусь г. Мозырь, ул. Тельмана, 3», «Масло крестьянское высший сорт Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Добрушская, 19» и «Масло белорусское, ЧУП Гомельский молочный комбинат, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Лазурная, 12».





Очевидно, что «маслодельцы» особо не заморачивались в выборе адресов: в Мозыре нет улицы Тельмана и отродясь не было ЧУП «Милкавита», есть ОАО «Милкавита», но оно находится в Гомеле, как и улицы Лазурная и Добрушская, но указанные дома являются жилыми.





Годом ранее (в феврале 2017 года) в этом же городе Нежин сотрудники СБУ ликвидировали аналогичный цех по производству «белорусского масла». Продукция производилась в антисанитарных условиях с использованием отходов молочки неизвестного происхождения. Цех ежедневно выпускал до тонны «масла», которое реализовалось торговым сетям по всей территории Украины.





Не исключено, что жулики просто сменили дислокацию. Свободой они не рискуют. Как оказалось, производство наладил местный предприниматель, который возражал против ареста имущества и даже предъявил документы, что его деятельность является законной. Против предпринимателя возбудили уголовное дело и в итоге его наказали штрафом. Максимальный штраф по ст. 227 УК Украины составляет 17 тысяч гривен ($680). Правда, он не спешил платить и в отношении него возбудили новое дело по ст. 389 УК (уклонение от наказания, не связанного с лишением свободы).





По заключению экспертов, так называемое «масло» было признано не соответ ующим стандартам, длительное хранение которого «опасно для жизни или здоровья людей и окружающей среды».



