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С 15 сентября топливо на АЗС Беларуси дорожает на 1 копейку

С воскресенья изменяются розничные цены на топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

В пресс-службе уточняют, что изменение цен связано с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты розничные цены на моторное топливо.

Так, с 15 сентября на автозаправочных станциях бензин АИ-92-К5-Евро будет стоит 1,56 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,66 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,88 рубля, ДТ – 1,66 рубля.
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