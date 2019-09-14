С 15 сентября топливо на АЗС Беларуси дорожает на 1 копейку

В пресс-службе уточняют, что изменение цен связано с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты розничные цены на моторное топливо.





Так, с 15 сентября на автозаправочных станциях бензин АИ-92-К5-Евро будет стоит 1,56 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,66 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,88 рубля, ДТ – 1,66 рубля.







