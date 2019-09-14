Беларусбанк начал выдавать ПИН-коды без бумаги
В Беларуси появился сервис «Безбумажный ПИН». Он вычисляет значение ПИН-кода и доставляет его держателю карточки через SMS-сообщение.
Проект реализовал «Банковский процессинговый центр», говорится на сайте организации.
Успешная опытно-промышленная эксплуатация сервиса завершена 9 сентября 2019 г. с пилотным банком — ОАО «АСБ Беларусбанк». Банковский процессинговый центр оказывает услуги 11 банкам страны. В центре ожидают, что в скором времени сервис внедрят и другие банки-партнеры, пишет finance.tut.by
Технологическое решение сервиса разработано в соответствии с требованиями по безопасности стандарта Payment Card Industry (PCI).
«Использование банками сервиса позволит им оптимизировать бизнес-процессы по выдаче карточек и ПИН-конвертов и сократить операционные расходы, связанные с изготовлением, доставкой, хранением и выдачей бумажного конверта с ПИН-кодом, а также предоставить держателям карточек современную удобную технологию, — прокомментировала и.о. генерального директора ОАО «Банковский процессинговый центр» Елена Одиноченко.
10:25 14/09/2019
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