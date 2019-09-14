Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусбанк начал выдавать ПИН-коды без бумаги

В Беларуси появился сервис «Безбумажный ПИН». Он вычисляет значение ПИН-кода и доставляет его держателю карточки через SMS-сообщение.

 Проект реализовал «Банковский процессинговый центр», говорится на сайте организации.

Успешная опытно-промышленная эксплуатация сервиса завершена 9 сентября 2019 г. с пилотным банком — ОАО «АСБ Беларусбанк». Банковский процессинговый центр оказывает услуги 11 банкам страны. В центре ожидают, что в скором времени сервис внедрят и другие банки-партнеры, пишет finance.tut.by

Технологическое решение сервиса разработано в соответствии с требованиями по безопасности стандарта Payment Card Industry (PCI).


«Использование банками сервиса позволит им оптимизировать бизнес-процессы по выдаче карточек и ПИН-конвертов и сократить операционные расходы, связанные с изготовлением, доставкой, хранением и выдачей бумажного конверта с ПИН-кодом, а также предоставить держателям карточек современную удобную технологию, — прокомментировала и.о. генерального директора ОАО «Банковский процессинговый центр» Елена Одиноченко.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru