Беларусбанк начал выдавать ПИН-коды без бумаги

Проект реализовал «Банковский процессинговый центр», говорится на сайте организации.





Успешная опытно-промышленная эксплуатация сервиса завершена 9 сентября 2019 г. с пилотным банком — ОАО «АСБ Беларусбанк». Банковский процессинговый центр оказывает услуги 11 банкам страны. В центре ожидают, что в скором времени сервис внедрят и другие банки-партнеры, пишет finance.tut.by





Технологическое решение сервиса разработано в соответствии с требованиями по безопасности стандарта Payment Card Industry (PCI).









«Использование банками сервиса позволит им оптимизировать бизнес-процессы по выдаче карточек и ПИН-конвертов и сократить операционные расходы, связанные с изготовлением, доставкой, хранением и выдачей бумажного конверта с ПИН-кодом, а также предоставить держателям карточек современную удобную технологию, — прокомментировала и.о. генерального директора ОАО «Банковский процессинговый центр» Елена Одиноченко.



