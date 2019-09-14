БелАЗ выиграл крупный тендер

Как сообщает пресс-служба БелАЗа, первые машины будут введены в эксплуатацию уже в этом году. «В Хибины придут шесть самосвалов БЕЛАЗ-75180 грузоподъемностью 180 тонн, которые до этого на предприятии не применялись. Поступят также самосвалы БЕЛАЗ-75131, один из которых – четырехтысячный карьерный самосвал серии БЕЛАЗ-7513, выпущенный Белорусским автомобильным заводом», — говорится в сообщении.





На предприятии отмечают, что в настоящее время обсуждается, что самосвалы в последующем будут модифицированы и приобретут новые технические характеристики. «В дальнейшем мы планируем роботизировать карьерные самосвалы БелАЗ, чтобы создать здесь, в Хибинах, цифровой рудник, рудник будущего. Экспериментальную площадку по роботизированной работе карьерной техники в беспилотном режиме планируется создать в Ньрпакхском карьере Восточного рудника, – прокомментировал перспективы сотрудничества с Белорусским автозаводом генеральный директор АО «Апатит» Владимир Давыденко.









Еще одна планируемая на «Апатите» новация с участием БЕЛАЗа – перевод техники на газодизельный режим. Первые две машины с использованием сжиженного природного газа планируется запустить уже в первом квартале 2020 г.





В настоящее время парк техники БелАЗ в АО «Апатит» насчитывает более 50 единиц техники, при этом самосвалы большой грузоподъемности составляют большинство.