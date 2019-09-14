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Беларусь резко улучшила позицию в рейтинге экономической свободы-2019

В рейтинге экономической свободы Economic Freedom of the World 2019 Беларусь заняла 99 место из 162 стран, сообщает thinktanks.by. В прошлом году в этом рейтинге она размещалась на 123 позиции.

Об улучшении позиции Беларуси свидетельствует исследование канадского Fraser Institute, опубликованное 12 сентября. На его основе и составляется рейтинг.

В нынешнем топе наша страна разместилась на 99-й позиции, набрав 6,64 балла из 10 возможных.  В прошлом году белорусские экономические свободы были оценены в 6,23 балла.

Отметим, что нынешний успех в рейтинге – заслуга двухлетней давности. Ведь именно на данных 2017 года и основан текущий рейтинг.

Впрочем, большинство соседей Беларуси и тогда имели позиции лучше нашей. Так Литва в рейтинге заняла 16-е место, Латвия – 24-е, Польша – 59-е, а Россия – 87-е. Хуже чем в Беларуси дела с экономическими свободами из стран-соседей обстоят лишь в Украине, которая заняла в рейтинге 135 место.


Наиболее экономически свободными оказались Гонконг (8,91 балла), Сингапур (8,71 балла) и Новая Зеландия (8,5 балла).

Рейтинг «Института Фрейзера» - Economic Freedom of the World - рассчитывается на основе 42 показателей, которые объединены в пять широких категорий: размер правительства; правовая система и защита прав собственности; доступ к надежной валюте; свобода международной торговли; регулирование кредитования, труда и бизнеса.
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