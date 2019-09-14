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Банк «Решение» вводит запрет на снятие наличных по карточкам с магнитной полосой в отдельных странах

ЗАО «Банк «Решение» с 23 сентября 2019 г устанавливает запрет на снятие наличных денежных средств по банковским платежным карточкам со считыванием магнитной полосы в банкоматах отдельных стран, сообщает пресс-служба банка.

Как сообщается, с указанной даты запрет будет действовать в Мексике, Боливии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республике, Панаме, Камбодже, Гонконге, Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Вьетнаме, Шри-Ланке, Австралии и Тайване.

ЗАО «Банк «Решение» (до июня 2016 г - ЗАО «Трастбанк») зарегистрировано Национальном банком Беларуси 9 ноября 1994 г. Банк ориентируется на обслуживание малого и среднего бизнеса, работу с частными клиентами, предоставляет услуги в области документарных операций и торгового финансирования. Банк представлен во всех областных центрах Беларуси.
ПРАЙМ-пресс
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