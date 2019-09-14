Лукашенко поручил разрешить калийный спор

— С Туркменистаном у нас всегда были блестящие, хорошие отношения. И те проблемы, которые сегодня существуют (а они существуют и будут существовать всегда, с любыми государствами), — надо встретиться с должностными лицами, которые занимались там строительством, прежде всего Гарлыкского комбината, надо выходить из этой ситуации достойно. Это же не дело, что мы с дружественным народом начинаем в судах устраивать разборки, — сказал Лукашенко, назначая Вячеслава Бескостого послом в Туркменистане. — И потом, что хорошего в том, что сегодня этот комбинат простаивает. Давно уже можно было добывать калийную соль, продавать и получить огромные доходы. Полтора миллиарда [долларов] в год они запросто могут иметь дохода. Рынок рядом. Поэтому надо с [председателем Совета республики, бывшим премьер-министром Михаилом] Мясниковичем переговорить — он занимается этой проблемой вплотную, переговорить с теми, кто строил [Гарлыкский горно-обогатительный комбинат], уточнить еще раз, какие проблемы и как мы их будем решать. Это основной вопрос, который останавливает нормальные отношения. Думаю, этим надо заняться.





Он поинтересовался, насколько Вячеслав Бескостый знает Туркменистан и имеющуюся проблематику. Министр иностранных дел Владимир Макей в связи с этим пояснил, что дипломат курировал это направление на посту замначальника управления стран СНГ в МИД. До этого он продолжительное время работал в Нигерии, где также положительно себя зарекомендовал.





Напомним, строительство комплекса в Гарлыке велось с июня 2009 года. В итоге горно-обогатительный комбинат президенты Туркменистана и Беларуси торжественно открыли 31 марта 2017 года. «Белгорхимпром», который являлся генподрядчиком строительства комбината, также должен был сопровождать проект после ввода в эксплуатацию, но из-за конфликта белорусские специалисты покинули объект. Власти Туркменистана обвиняли Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты за уже выполненные работы.





В настоящее время фабрика в Гарлыке почти не производит продукцию. На комбинате, который контролирует госконцерн «Туркменхимия», имелись технические сложности, появлялась информация о недостаточно качественной руде и подтоплении, отмечали аналитики.





В августе впервые за шесть месяцев на торгах туркменской биржи была реализована партия мелкозернистого хлористого калия производства «Туркменхимии». Покупателем 20 тыс. тонн является турецкая компания. Доставить весь объем требуется в течение 8 месяцев. Стоит отметить, что проектная мощность комбината должна составить 1,4 млн тонн удобрений в год.





В настоящее время проходят судебные разбирательства между «Туркменхимией» и «Белгорхимпромом».



