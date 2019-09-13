Экс-гендиректор "БелОМО" по-прежнему под домашним арестом

Новости о задержании Вячеслава Бурского появились в конце января. Сообщалось, что директора БелОМО якобы задержали в России, однако при каких обстоятельствах это случилось – особых подробностей не было.





Бурский – лауреат Государственной премии БССР, заслуженный работник промышленности Республики Беларусь, награжден орденами «Знак Почета», Отечества II и III степеней.





Ни адвокаты, ни близкие Вячеслава Бурского комментариев для прессы не дают, опасаясь возможных последствий. Все ждут, чем закончится дело. Сам Бурский благодарит всех, кто так или иначе сегодня проявляет интерес к его судьбе.





- У нас очень агрессивная система, для нее человек – пустое место, - комментирует дело Вячеслава Бурского экс-глава холдинга «Амкодор» Василий Шлындиков. - Заслуженный, не заслуженный – все равно. Полное пренебрежение правами людей и полное неприятие вообще людей, а особенно успешных.





Думаю, так долго дело Бурского расследуют, потому что доказательств железных нет, с которыми можно идти в суд. Поэтому сидит человек под домашним арестом и сидит. И то, что он на улицу выйти не может, с друзьямии близкими нормально общаться – это никого не волнует.









Это почти как с главным инженером МЗКТ, когда человек столько лет провел в СИЗО. Не было железных фактов его вины! И дело Бурского, вероятно, из той же серии.





Недавно Лукашенко провел серьезный разговор с представителями силовых и судебных органов, но я сомневаюсь, что силовики сделают какой-то глобальный вывод из всего этого. Они давно привыкли считать себя главными в этой стране.





- На днях сообщалось, что КГК не доволен армией посредников на цементных заводах, в модернизацию которых были вложены огромные средства. Возбуждены уголовные дела.





- Дело в том, что решения о модернизации предприятий зачастую принимают люди, которые мало что смыслят в экономике. Частник бы тысячу раз подумал и пересчитал, стоит ли вкладывать деньги, покупать оборудование, сможет ли он вернуть кредит?





Потому что частник понимает: в случае ошибки он нищий, разорен, пойдет по миру! Посмотрите, сколько у нас в стране объектов, которые не могут продать за одну базовую величину? Они никому не нужны! Так и цементные заводы, вероятно, скоро за базовую не продадут.









Но если даже какой-то бизнесмен и купит предприятие за базовую величину, вложит в него миллионы долларов, потом завод запросто могут отобрать. Все это мы уже проходили.





Вся эта система, которая сейчас выстроена, ведет нас к цугундеру... И если все так и будет продолжаться, то нас ждет крах.





Я лично пока не вижу тенденций к глобальным переменам. Поэтому я и жалею директоров предприятий. Они не спят ночами, вкладывают душу в свою работу. Хорошо, если потом они просто уходят на пенсию, а не в тюрьму.





Но, заметьте, получают такую же пенсию, как и все. Никто не смотрит на их директорские достижения, на ответственность и прочее. Это жизнь!