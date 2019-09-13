Пятница 13-е: доллар откатился до месячного минимума





Сегодня значение корзины валют обвалилось на 0,38%. По итогам недели её цена упала на 1,36% и ушла в отрицательную зону по сравнению с началом месяца на 0,57%.





Курс доллара рухнул на 0,0238 рубля до 2,0511 BYN/USD. Доллар подешевел уже восьмой раз подряд и оказался на минимуме за 28 дней. Суммарные потери американской валюты составили 0,0679 BYN.





Курс евро упал на 0,0089 BYN до 2,2768 BYN/EUR до минимума за 21 день. Евро подешевел уже шестой раз подряд и потерял в сумме 0,0525 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0042 BYN до 3,1859 BYN/100 RUB и покинул минимум за 9 дней.





Итоги недели 09—13 сентября 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль на текущей неделе смог укрепиться сразу ко всем основным валютам:





курс доллара рухнул на 0,0560 BYN (−2,66%);

курс евро обвалился на 0,0503 BYN (−2,16%);

курс российского рубля опустился всего на 0,0080 BYN (−0,25%);





стоимость корзины валют упала сразу на 1,36%.









Россия

Центробанк России резко укрепил российский рубль, уже восьмой раз подряд опустив официальный курс доллара на завтра до 64,4711 российских рублей. Это на 72 копейки ниже предыдущего значения. Доллар обвалился до минимума за 39 дней.





Официальный курс евро ЦБ РФ на завтра опустился на 30 копеек до 71,5307 российских рублей до минимума за 42 дня.





Итоги недели на валютном рынке России

курс доллара рухнул на 1,5270 RUB (−2,31%);

курс евро обвалился на 1,3576 RUB (−1,86%).