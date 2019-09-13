Танкер надежды

Как только в Москве вспоминают о своей миссии «старшего брата», нас «отпускает» - до следующего переговорного цикла. Но чем несбыточнее кажется мечта, тем сильнее проходит каждое обострение.





Сейчас Беларусь полностью закрывает свои потребности в нефти российскими поставками. Однако с началом реализации в РФ налогового маневра, предусматривающего поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным ростом налога на добычу полезных ископаемых, нефтяные бонусы становятся все скуднее.





Белорусские власти оценивают потери только в этом году в $400 млн, а в последующие пять лет - более чем в $10 млрд.





Правда, пока средняя цена импорта российской нефти в первой половине текущего года, по данным Белстата, выросла всего на 0,2% до 372$/т. Но благодарить за это надо лишь ситуацию на мировых рынках.





Ведь если еще в 2012г. мы покупали в России нефть почти вдвое ниже мировых цен, то сейчас разница составляет менее 17%. А это прямой ущерб так удачно выстроенному бизнесу: покупать дешевую нефть на Востоке и продавать дорогие нефтепродукты из нее на Западе.





Теперь мы пытаемся вернуться к идее диверсификации.





«Если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром, возьмем с рынка и другую нефть, - пригрозил недавно Александр Лукашенко. - Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн тонн чужой нефти - американской, саудовской, еще чьей-то?.. Азербайджанская нефть - через Украину у нас на Мозырь проработан этот маршрут».





Кое-какие шаги в этом направлении уже сделаны. В конце августа СМИ сообщали, что Белорусская нефтяная компания прорабатывает возможность получения в Вашингтоне разрешения на закупку сырой нефти в США. Для этого вроде бы даже наняли профессионального лоббиста Дэвида Генкарелли.





Задача у него нелегкая: добиться отмены запрета импорта нефти из США, являющегося частью санкций, введенных еще в 2006г. в связи с нарушением прав человека в Беларуси. Если предположить, что от этих санкций целиком или частично удастся избавиться, остается экономическая целесообразность. До сих пор этот фактор губил на корню все диверсификационные начинания.









ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ САНТА-БАРБАРА





Когда-то в Минске мечтали найти альтернативу российской нефти в Венесуэле. Был даже заключен двухлетний контракт на поставку 14 млн тонн между БНК и венесуэльской PDVSA. Однако транспортировка через всю Атлантику оказалась слишком дорогой. В 2010-11гг. через порты Одессы, Клайпеды и Мууга (Эстония) в Беларусь прошло, по разным оценкам, около 10-15% запланированного количества.





Тем «Санта-Барбара» (так называлось месторождение и сорт венесуэльской нефти) и закончилась. К тому же отношения с Россией наладились, искать счастье за океаном стало неактуально. Кое-кто до сих пор верит, что Москва пошла на уступки, опасаясь потерять белорусский рынок.









Были попытки закупать нефть в Азербайджане и Иране и транспортировать ее через Одесский морской порт и далее транзитом по железной дороге и трубопроводу Одесса-Броды. По данным Reuters, в 2017г. Беларусь импортировала в общей сложности 560 тыс. тонн сырой нефти сортов Azeri Light и CPC Blend.





Но с Баку мы не сошлись в цене, и сотрудничество после нескольких небольших поставок оборвалось.





Когда-то мы пытались даже добывать нефть в Иране - на месторождении Джофеир, но проект захирел, а американские санкции против Тегерана добили его окончательно.





В 2017г. на Мозырский НПЗ были поставлены две партии иранской нефти - 600 и 800 тыс. баррелей. Прорабатывались различные варианты расчетов и поставок через Одессу и Вентспилс, но продвинуться опять-таки не удалось.





Можно было бы закупать нефть в Казахстане, но транспортировка через российскую территорию оказалась неразрешимой задачей. Россияне просто не пускают казахстанских нефтяников в свою «трубу».





СОСЕДСКИЙ ОПЫТ





Мы не одиноки в подобных намерениях. Альтернативу российской нефти ищут почти все наши соседи. Например, польский топливный концерн Orlen около 40% нефти получает из США, Саудовской Аравии, Нигерии и Анголы. Это позволило соседям в этом году почти на 30% сократить закупки российской нефти на Плоцкий НПЗ: с 6-8,4 млн тонн нефти в год до 5,4-6,6 млн.





Заметим, что завод в Плоцке может перерабатывать 61 вид нефти, а наши заводы - 18. Кстати, одной из целей модернизации Мозырского НПЗ, проведенной в 2006-17гг. было обеспечение возможности перерабатывать большее количество сортов нефти. Так что теоретически замещение, хотя бы частичное, вполне возможно.





Интересен опыт Украины. В июле в Одессу прибыл танкер Wisdom Venture с 75 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken. Правда, по данным Argus, украинцы купили эту партию на спотовом рынке, в период, когда из-за рекордной добычи цена упала до минимума - около $40 за баррель, т.е. чуть ли не ниже себестоимости.





Транспортировка танкером класса Suez, Wisdom Venture составляет сейчас $160 тыс. в сутки, а время - 25 дней. Таким образом, транспортные расходы составили около $7,6 за баррель, а общая цена с доставкой в Одессу - примерно $58 за баррель.





Для сравнения: азербайджанскую Azeri light «Укртатнафта» покупает по $65 за баррель без учета доставки.





Но в Украине более или менее функционирует лишь Кременчугский НПЗ, обеспечивающий небольшую часть внутренних потребностей страны в топливе. Ловить «арбитражные окна», чтобы купить нефть по ценам ниже рынка в объемах, которые требуются белорусским НПЗ, гораздо сложнее.









АМЕРИКАНСКИЕ МЕЧТЫ





Можно сколько угодно иронизировать по поводу поставок нефти за тридевять земель. Но при грамотной постановке дела и они бывают целесообразными. О сланцевой нефти и газе каких только скептических прогнозов ни делалось - до тех пор, пока США и Канада не подвинули на глобальном рынке ОПЕК вместе с Россией.





К примеру, в апреле нынешнего года, как только началась история с поступлением в Европу загрязненной российской нефти, американские экспортеры почти мгновенно предложили Евросоюзу альтернативу. Сейчас они ввозят в ЕС около 2,5 млн тонн нефти в месяц, в т.ч. в страны, традиционно считающиеся российскими клиентами.





Поскольку в мире сейчас нефти более чем достаточно, ее можно купить не только в РФ, но и во многих других странах. Вполне решаемы и транспортные вопросы. Но для Беларуси главная проблема не в выборе поставщиков и логистике, а в цене.





Разница между мировыми ценами и стоимостью российских поставок многие годы обеспечивала властям весьма солидную нефтяную ренту, которую бывший посол РФ Михаил Бабич так обидно назвал дотациями с указанием размера. Утрата этой ренты существенно подорвет стабильность белорусской социально-экономической модели - с самыми неприятными последствиями.





Намерения Минска диверсифицировать поставки нефти как в самой Беларуси, так и в России воспринимаются с недоверием и иронией. В них чаще всего видят не столько реальные действия, сколько попытки укрепить свою позицию в переговорах с Москвой об условиях снабжения углеводородами.





Надо же как-то дотянуть до 2025г., когда запланировано появление общего энергетического рынка.





Действительно, пока цена поставки нефти и газа из РФ куда привлекательнее, чем все наработки через Польшу, Прибалтику или Украину. Но в любой момент ситуация может измениться. Скандал с «грязной» нефтью продемонстрировал, что Россия не столь уж надежный поставщик, как мы привыкли считать.





Потери от налогового маневра подсчитаны лишь предварительно, а их реальный размер станет известен куда позже - если не удастся «договориться по-человечески» со «старшим братом» о компенсации.









Так что варианты северного или южного маршрутов могут когда-нибудь оказаться достаточно выгодными экономически. Или хотя бы в качестве противовеса попыткам «нагнуть и наклонить» наш строго вертикальный суверенитет.