Россельхознадзор усилил контроль 6 белорусских предприятий

Как сообщается в материалах службы, это два филиала компании "Бабушкина крынка" - Могилевский и Быховский. В их сухом молоке по утверждению Россельхознадзора обнаружены макролиды (группа антибиотиков).





Кроме того, под усиленный контроль попал филиал Пружанского районного потребобщества "Комбинат кооперативной промышленности". В изготовленных на нем мясных полуфабрикатах служба обнаружило бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и листерии.





БГКП стали причиной особого внимания Россельхознадзора и к продукции Ошмянского мясокомбината, а также молочной компании "Новогрудские дары". В ее сливках обнаружены эти бактерии.









Продукция опытного рыбхоза "Селец" поставлена под усиленный контроль из-за выявления в рыбе кокцидиостатиков.





Все нарушения обнаружены с 29 августа по 5 сентября.



