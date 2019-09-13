Россельхознадзор усилил контроль 6 белорусских предприятий
Россельхознадзор усилил контроль пищевой продукции, поставляемой с шести предприятий Беларуси.
Как сообщается в материалах службы, это два филиала компании "Бабушкина крынка" - Могилевский и Быховский. В их сухом молоке по утверждению Россельхознадзора обнаружены макролиды (группа антибиотиков).
Кроме того, под усиленный контроль попал филиал Пружанского районного потребобщества "Комбинат кооперативной промышленности". В изготовленных на нем мясных полуфабрикатах служба обнаружило бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и листерии.
БГКП стали причиной особого внимания Россельхознадзора и к продукции Ошмянского мясокомбината, а также молочной компании "Новогрудские дары". В ее сливках обнаружены эти бактерии.
Продукция опытного рыбхоза "Селец" поставлена под усиленный контроль из-за выявления в рыбе кокцидиостатиков.
Все нарушения обнаружены с 29 августа по 5 сентября.
Источник: interfax.by
13:25 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».