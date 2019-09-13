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Россельхознадзор усилил контроль 6 белорусских предприятий

Россельхознадзор усилил контроль пищевой продукции, поставляемой с шести предприятий Беларуси.

Как сообщается в материалах службы, это два филиала компании "Бабушкина крынка" - Могилевский и Быховский. В их сухом молоке по утверждению Россельхознадзора обнаружены макролиды (группа антибиотиков).

Кроме того, под усиленный контроль попал филиал Пружанского районного потребобщества "Комбинат кооперативной промышленности". В изготовленных на нем мясных полуфабрикатах служба обнаружило бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и листерии. 

БГКП стали причиной особого внимания Россельхознадзора и к продукции Ошмянского мясокомбината, а также молочной компании "Новогрудские дары". В ее сливках обнаружены эти бактерии.


Продукция опытного рыбхоза "Селец" поставлена под усиленный контроль из-за выявления в рыбе кокцидиостатиков.

Все нарушения обнаружены с 29 августа по 5 сентября.
Источник: interfax.by
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