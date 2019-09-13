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Госкомвоенпром заявляет о конкуренции с Lockheed Martin на рынке вооружений ОАЭ

Госкомвоенпром Беларуси завершает крупный контракт по поставке танковых тягачей в ОАЭ и рассчитывает на подписание нового аналогичного контракта, сообщил журналистам в пятницу в Минске председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко.

"Сейчас мы завершаем крупный контракт (с ОАЭ – ИФ), который давно был объявлен. Это поставка партии танковых тягачей. И ведем переговоры о наращивании и заключении нового контракта на эту же технику по результатам ее практической эксплуатации", - сказал Головченко.

Он также отметил, что военно-техническое сотрудничество с ОАЭ расширяется. "Переходим от просто поставок к совместным разработкам и исследованиям. Это действительно очень перспективная область, которая дает нам хорошую отдачу, в том числе финансовую", - подчеркнул председатель Госкомвоенпрома.

Он отметил, что "мы с ОАЭ по линии военно-технического сотрудничества работаем с 1994 года - достаточно стабильно, с тенденцией к постоянному росту".

По его словам, "на данном этапе для нас важны не столько абсолютные цифры, сколько доля рынка, потому что конкурировать приходится с такими глобальными игроками, как Lockheed Martin (американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники – ИФ). Нам главное - именно сохранить свой сегмент и нарастить его", - сказал он.


По его словам, совместно с ОАЭ Госкомвоенпром ведет работу по выходу на рынки вооружений других стран Ближнего Востока. "Так как исторически мы глубже работали в Арабских Эмиратах, то с учетом того, что в Заливе существует региональный союз, мы уже через ОАЭ входим вместе с ними в другие страны региона. Не так, может быть, быстро, как хотелось бы, но Восток любит терпеливых", - отметил Головченко.
Источник: interfax.by
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