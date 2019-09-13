Деревообрабатывающий завод не может рассчитаться по кредиту, взятому при Кебиче
11 сентября Сергей Румас подписал постановление Совета министров "О позиции представителей государства", по которому с фабрики "Могилёвдрев" списываются проценты по кредиту на $612 тысяч.
Телеграмм-канал "Эканоміка" замечает, что этот кредит деревообрабатывающее предприятие взяло аж 25 лет назад, когда Беларусью еще руководил Вячеслав Кебич.
"Могилёвдрев" — одно из девяти деревообрабатывающих предприятий, на модернизацию которых Беларусь потратила более $1 млрд. Фабрика до сих пор остается убыточной. Например, в 2018 году её убытки превысили 3,5 млн рублей.
10:22 13/09/2019
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