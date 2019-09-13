Телеграмм-канал "Эканоміка" замечает, что этот кредит деревообрабатывающее предприятие взяло аж 25 лет назад, когда Беларусью еще руководил Вячеслав Кебич.









"Могилёвдрев" — одно из девяти деревообрабатывающих предприятий, на модернизацию которых Беларусь потратила более $1 млрд. Фабрика до сих пор остается убыточной. Например, в 2018 году её убытки превысили 3,5 млн рублей.



