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Готовьтесь: бюджет на следующий год будет достаточно жестким. Компенсация на налоговый маневр под вопросом

Минск продолжает рассчитывать на поступление из Москвы компенсации издержек от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Готовьтесь: бюджет на следующий год будет достаточно жестким. Компенсация на налоговый маневр под вопросом
Фото Сергея Гудилина
 Вопрос остается нерешенным, несмотря на парафирование премьер-министрами двух стран многосторонней интеграционной программы, заявил журналистам в Москве министр финансов Беларуси Максим Ермолович, пишет Interfax.by

«Для нас важно решение тех вопросов, которые остались нерешенными (после парафирования программы интеграции — ИФ) — налоговый маневр и его последствия. Мы очень на это рассчитываем, но в своих планах исходим из того, что компенсации за налоговый маневр не будет», - сказал Ермолович.

По его словам, «именно так построен бюджет на следующий год». Однако в связи с отсутствием компенсации за налоговый маневр это «бюджет достаточно жесткий — мы в следующем году не прирастаем по доходам в номинальном значении», - отметил министр.

«Это серьезная корректировка, адаптация бюджета к новым условиям. При том, что расходы продолжают объективно расти - от этого никуда не денешься. И мы вместо профицита бюджета в последние годы сформировали бюджет на следующий год с дефицитом», - сказал он.

По его словам, «в зависимости от того, будет ли на следующий год компенсация (за налоговый маневр — ИФ) или не будет, мы будем понимать, будет дефицит бюджета или не будет».

В целом он отметил, что «с Россией деталей никаких не известно, но мы начинаем работу». «Речь идет о том, что в области финансовой политики мы должны выработать единые правила и над этим будем работать», - пояснил Ермолович.
nn.by
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