Хозяин белорусской турфирмы готов продать ее за биткоины

В объявлении о продаже сказано, что у фирмы 2—5 тыс. клиентов в год. А в базе данных — десятки тысяч клиентов. Нет кредитов и задолженностей.





Среди направлений фирмы — Болгария, Греция, Албания, Черногория, Египет. Основана компания примерно 17 лет назад.





Цена вопроса — 220 тыс. рублей. Но собственник готов взять и биткоинами, причем со скидкой.