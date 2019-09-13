Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Хозяин белорусской турфирмы готов продать ее за биткоины

Белорусская туристическая фирма СООО «БАЛКАНИНТУР» выставлена на продажу. Причина — переезд собственника на постоянное место жительства в «дальнюю страну».

В объявлении о продаже сказано, что у фирмы 2—5 тыс. клиентов в год. А в базе данных — десятки тысяч клиентов. Нет кредитов и задолженностей.

Среди направлений фирмы — Болгария, Греция, Албания, Черногория, Египет. Основана компания примерно 17 лет назад.

Цена вопроса — 220 тыс. рублей. Но собственник готов взять и биткоинами, причем со скидкой.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru