Хозяин белорусской турфирмы готов продать ее за биткоины
Белорусская туристическая фирма СООО «БАЛКАНИНТУР» выставлена на продажу. Причина — переезд собственника на постоянное место жительства в «дальнюю страну».
В объявлении о продаже сказано, что у фирмы 2—5 тыс. клиентов в год. А в базе данных — десятки тысяч клиентов. Нет кредитов и задолженностей.
Среди направлений фирмы — Болгария, Греция, Албания, Черногория, Египет. Основана компания примерно 17 лет назад.
Цена вопроса — 220 тыс. рублей. Но собственник готов взять и биткоинами, причем со скидкой.
09:34 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».